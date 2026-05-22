Sistemul, care va avea roboței cu interfețe ca la McDonalds sau ca în aeroport, va fi testat inițial în București și promite să reducă timpul petrecut la ghișee.

Terminale digitale, pregătite de ANAF în București

Proiectul, destinat românilor persoanele fizice, presupune instalarea unor panouri interactive similare celor din restaurante fast-food sau aeroporturi.

Contribuabilii vor putea depune cereri, solicita documente și primi informații fără a interacționa direct cu funcționarii, folosind interfața digitală asistată de chatbot-ul ANA.

„ANAF trebuie să intre în secolul acesta”, au declarat surse apropiate proiectului pentru publicația citată.

Cum funcționează roboțeii de la ANAF

Sistemul va permite identificarea contribuabililor, selectarea serviciului dorit și transmiterea automată a cererilor către ANAF.

Această soluție este concepută să eficientizeze procesele și să reducă aglomerația la ghișee. Totuși, extinderea utilizării de acasă este momentan limitată din cauza infrastructurii IT și preocupărilor legate de securitatea cibernetică.

Proiectul face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a ANAF și Ministerului Finanțelor, care include îmbunătățirea Spațiului Privat Virtual (SPV), automatizarea relației cu contribuabilii și modernizarea infrastructurii IT.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că un nou portal ANAF și o versiune extinsă a SPV vor fi lansate în vara lui 2026.

„Sistemul va include formulare inteligente, parțial precompletate, programări online, videoconferințe și o comunicare digitală mai rapidă cu contribuabilii”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat că digitalizarea ANAF este unul dintre cele mai ambițioase procese de modernizare administrativă din România. Peste 2.500 de angajați din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF și Centrului Național pentru Informații Financiare lucrează la dezvoltarea acestor sisteme informatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE