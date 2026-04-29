Hipopotamii lui Pablo Escobar, între condamnare și salvare

Animalele sunt cunoscute în presa internațională drept „hipopotamii cocainei”, pentru că provin din colecția privată a unuia dintre cei mai temuți traficanți de droguri din istorie. În anii 80, Pablo Escobar a vrut să transforme domeniul său, Hacienda Nápoles, într-una dintre cele mai mari grădini zoologice private din America Latină. A adus acolo animale exotice, printre care trei femele de hipopotam și un mascul.

După moartea lui Escobar, multe dintre animale au fost mutate. Hipopotamii au rămas însă în zonă, pentru că erau prea mari, prea grei și prea greu de capturat. Au supraviețuit, s-au înmulțit, iar acum au devenit o problemă uriașă pentru Columbia.

„Nu au ales unde să se nască”

În prezent, populația hipopotamilor din Columbia a ajuns la aproximativ 160 de exemplare, iar autoritățile spun că numărul lor crește rapid și că animalele afectează ecosistemul din bazinul râului Magdalena.

În urmă cu câteva săptămâni, guvernul columbian a anunțat că vrea să ucidă 80 dintre hipopotami. Decizia a stârnit imediat controverse, iar Anant Ambani, fiul unuia dintre cei mai bogați oameni ai Indiei, a cerut Columbiei să se răzgândească și s-a oferit să ducă animalele la Vantara, centrul său de conservare din Jamnagar, în statul Gujarat.

„Acești 80 de hipopotami nu au ales unde să se nască și nici nu au creat situația în care se află acum”, a transmis Ambani, într-o postare pe rețelele sociale.

El a spus că animalele sunt „ființe vii, capabile să simtă” și că, dacă există o soluție sigură și umană pentru salvarea lor, atunci trebuie încercată.

Unde ar putea ajunge hipopotamii

Vantara, centrul fondat de Anant Ambani, găzduiește peste 150.000 de animale din mai mult de 2.000 de specii și acolo ar urma să fie mutați cei 80 de hipopotami, dacă guvernul columbian acceptă propunerea. Animalele trăiesc acum în jurul fostei proprietăți Hacienda Nápoles, în Puerto Triunfo, loc care i-a aparținut lui Pablo Escobar și care este folosit astăzi pentru turism.

Vantara a transmis, printr-o scrisoare semnată de directorul general Vivaan Karani, că este dispusă să primească și să îngrijească hipopotamii într-un spațiu special amenajat pentru ei. Centrul promite un mediu adaptat nevoilor animalelor, care să le asigure bunăstarea și să păstreze cât mai mult din caracteristicile habitatului în care trăiesc acum.

Scrisoarea a fost trimisă ministrei mediului din Columbia, Irene Vélez Torres. Reprezentanții Vantara au cerut guvernului columbian să reanalizeze decizia de ucidere a animalelor.

„Îngrijire pe viață” pentru animalele lui Escobar

Vantara spune că, dacă autoritățile columbiene își dau acordul, mutarea hipopotamilor se va face doar cu toate aprobările necesare, cu permise, verificări, măsuri de biosecuritate și planificare logistică. Mai mult, centrul din India promite îngrijire pe viață pentru animale și spune că va acționa după principiul de a nu face rău niciunei ființe vii.

Reprezentanții Vantara au transmis că sunt disponibili să discute direct cu autoritățile columbiene și au invitat oficialii din administrația președintelui Gustavo Petro să viziteze centrul din India înainte de a lua o decizie.

De ce spune Columbia că nu mai poate aștepta

Pentru Columbia, hipopotamii lui Pablo Escobar nu mai sunt doar o curiozitate turistică, ci au ajuns să fie considerați o specie invazivă, care amenință animalele native și echilibrul ecosistemului.

Ministra mediului, Irene Vélez Torres, a explicat că, fără o intervenție clară, numărul animalelor ar putea ajunge la cel puțin 500 până în 2030, lucru care ar însemna o presiune tot mai mare asupra speciilor locale, printre care lamantinul și țestoasa de râu.

Hipopotamul a fost inclus în martie 2022 pe lista speciilor exotice invazive din Columbia, decizie care a permis guvernului să pregătească măsuri de control. Problema este cu atât mai complicată cu cât hipopotamii pot trăi între 40 și 50 de ani.

Relocarea, o soluție grea și scumpă

Columbia a analizat și alte variante înainte să ajungă la decizia de a ucide o parte dintre animale. Ministerul Mediului a luat în calcul mutarea unor hipopotami în țări precum Ecuador, Peru, Filipine, India, Mexic, Republica Dominicană, Africa de Sud și Chile.

Aceste soluții nu au mers însă mai departe, din cauza restricțiilor internaționale și a problemelor operaționale. Mutarea unor animale de asemenea dimensiuni este complicată, costisitoare și riscantă. Este nevoie de autorizații, transport special, condiții veterinare stricte și garanții că animalele nu vor crea probleme și în noul loc.

Cine este Anant Ambani

Anant Ambani este fiul lui Mukesh Ambani, președintele și directorul executiv al Reliance Industries Limited, considerată cea mai mare corporație privată din India. El este cunoscut și pentru centrul Vantara, pe care îl prezintă ca pe un proiect de salvare și îngrijire a animalelor. Ambani spune că are o legătură profundă cu animalele și a declarat: „În animale îl văd pe Dumnezeu, iar Vantara este un templu”.

Numele lui a apărut intens în presa internațională și în 2024, când s-a căsătorit cu Radhika Merchant. Nunta a fost precedată de luni întregi de petreceri luxoase, la care au participat celebrități, oameni de afaceri și personalități din mai multe țări.

Acum, soarta a 80 dintre acești hipopotami depinde de răspunsul guvernului columbian. Dacă în anul 2024 un tribunal columbian a dat undă verde vânătorii controlate a pachidermelor, acum ei pot fi uciși, așa cum prevede planul autorităților, sau pot fi trimiși în India, într-un centru care promite să îi îngrijească pentru tot restul vieții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
Viva.ro
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Primele șine de tramvai pentru Prelungirea Ghencea încep să fie montate. Locuitorii din zonă, terorizați: „Este inuman”. Când va fi gata modernizarea bulevardului
Știri România 11:15
Primele șine de tramvai pentru Prelungirea Ghencea încep să fie montate. Locuitorii din zonă, terorizați: „Este inuman”. Când va fi gata modernizarea bulevardului
CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Știri România 11:00
CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Parteneri
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Adevarul.ro
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Stiri Mondene 10:51
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Imagini din casa în care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc locuiesc alături de cei doi copii, Liam și Landon
Stiri Mondene 10:40
Imagini din casa în care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc locuiesc alături de cei doi copii, Liam și Landon
Parteneri
Ioana Țiriac, apariție răpitoare în vacanță! Imaginile cu care fiica miliardarului a „topit” internetul
TVMania.ro
Ioana Țiriac, apariție răpitoare în vacanță! Imaginile cu care fiica miliardarului a „topit” internetul
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
ObservatorNews.ro
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Parteneri
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Mediafax.ro
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Alertă aeriană la graniță cu Tulcea! Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol
KanalD.ro
Alertă aeriană la graniță cu Tulcea! Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol

Politic

Toți prefecții, subprefecții și secretarii de stat PSD au demisionat înaintea moțiunii de cenzură care va fi votată pe 5 mai, spune partidul lui Grindeanu
Politică 10:50
Toți prefecții, subprefecții și secretarii de stat PSD au demisionat înaintea moțiunii de cenzură care va fi votată pe 5 mai, spune partidul lui Grindeanu
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Politică 09:04
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea