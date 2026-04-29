Hipopotamii lui Pablo Escobar, între condamnare și salvare

Animalele sunt cunoscute în presa internațională drept „hipopotamii cocainei”, pentru că provin din colecția privată a unuia dintre cei mai temuți traficanți de droguri din istorie. În anii 80, Pablo Escobar a vrut să transforme domeniul său, Hacienda Nápoles, într-una dintre cele mai mari grădini zoologice private din America Latină. A adus acolo animale exotice, printre care trei femele de hipopotam și un mascul.

După moartea lui Escobar, multe dintre animale au fost mutate. Hipopotamii au rămas însă în zonă, pentru că erau prea mari, prea grei și prea greu de capturat. Au supraviețuit, s-au înmulțit, iar acum au devenit o problemă uriașă pentru Columbia.

„Nu au ales unde să se nască”

În prezent, populația hipopotamilor din Columbia a ajuns la aproximativ 160 de exemplare, iar autoritățile spun că numărul lor crește rapid și că animalele afectează ecosistemul din bazinul râului Magdalena.

Anant Ambani este fiul unuia dintre cei mai bogați oameni ai Indiei, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia Images

În urmă cu câteva săptămâni, guvernul columbian a anunțat că vrea să ucidă 80 dintre hipopotami. Decizia a stârnit imediat controverse, iar Anant Ambani, fiul unuia dintre cei mai bogați oameni ai Indiei, a cerut Columbiei să se răzgândească și s-a oferit să ducă animalele la Vantara, centrul său de conservare din Jamnagar, în statul Gujarat.

„Acești 80 de hipopotami nu au ales unde să se nască și nici nu au creat situația în care se află acum”, a transmis Ambani, într-o postare pe rețelele sociale.

El a spus că animalele sunt „ființe vii, capabile să simtă” și că, dacă există o soluție sigură și umană pentru salvarea lor, atunci trebuie încercată.

Unde ar putea ajunge hipopotamii

Vantara, centrul fondat de Anant Ambani, găzduiește peste 150.000 de animale din mai mult de 2.000 de specii și acolo ar urma să fie mutați cei 80 de hipopotami, dacă guvernul columbian acceptă propunerea. Animalele trăiesc acum în jurul fostei proprietăți Hacienda Nápoles, în Puerto Triunfo, loc care i-a aparținut lui Pablo Escobar și care este folosit astăzi pentru turism.

Vantara a transmis, printr-o scrisoare semnată de directorul general Vivaan Karani, că este dispusă să primească și să îngrijească hipopotamii într-un spațiu special amenajat pentru ei. Centrul promite un mediu adaptat nevoilor animalelor, care să le asigure bunăstarea și să păstreze cât mai mult din caracteristicile habitatului în care trăiesc acum.

Scrisoarea a fost trimisă ministrei mediului din Columbia, Irene Vélez Torres. Reprezentanții Vantara au cerut guvernului columbian să reanalizeze decizia de ucidere a animalelor.

„Îngrijire pe viață” pentru animalele lui Escobar

Vantara spune că, dacă autoritățile columbiene își dau acordul, mutarea hipopotamilor se va face doar cu toate aprobările necesare, cu permise, verificări, măsuri de biosecuritate și planificare logistică. Mai mult, centrul din India promite îngrijire pe viață pentru animale și spune că va acționa după principiul de a nu face rău niciunei ființe vii.

Reprezentanții Vantara au transmis că sunt disponibili să discute direct cu autoritățile columbiene și au invitat oficialii din administrația președintelui Gustavo Petro să viziteze centrul din India înainte de a lua o decizie.

De ce spune Columbia că nu mai poate aștepta

Pentru Columbia, hipopotamii lui Pablo Escobar nu mai sunt doar o curiozitate turistică, ci au ajuns să fie considerați o specie invazivă, care amenință animalele native și echilibrul ecosistemului.

Ministra mediului, Irene Vélez Torres, a explicat că, fără o intervenție clară, numărul animalelor ar putea ajunge la cel puțin 500 până în 2030, lucru care ar însemna o presiune tot mai mare asupra speciilor locale, printre care lamantinul și țestoasa de râu.

Hipopotamul a fost inclus în martie 2022 pe lista speciilor exotice invazive din Columbia, decizie care a permis guvernului să pregătească măsuri de control. Problema este cu atât mai complicată cu cât hipopotamii pot trăi între 40 și 50 de ani.

Relocarea, o soluție grea și scumpă

Columbia a analizat și alte variante înainte să ajungă la decizia de a ucide o parte dintre animale. Ministerul Mediului a luat în calcul mutarea unor hipopotami în țări precum Ecuador, Peru, Filipine, India, Mexic, Republica Dominicană, Africa de Sud și Chile.

Anant Ambani Appeals to Colombia to Save 80 Hippos from Death, Offers Lifelong Home at Vantarahttps://t.co/QCawXiF5y7 pic.twitter.com/PuXEFkyLri — DeshGujarat (@DeshGujarat) April 28, 2026

Aceste soluții nu au mers însă mai departe, din cauza restricțiilor internaționale și a problemelor operaționale. Mutarea unor animale de asemenea dimensiuni este complicată, costisitoare și riscantă. Este nevoie de autorizații, transport special, condiții veterinare stricte și garanții că animalele nu vor crea probleme și în noul loc.

Cine este Anant Ambani

Anant Ambani este fiul lui Mukesh Ambani, președintele și directorul executiv al Reliance Industries Limited, considerată cea mai mare corporație privată din India. El este cunoscut și pentru centrul Vantara, pe care îl prezintă ca pe un proiect de salvare și îngrijire a animalelor. Ambani spune că are o legătură profundă cu animalele și a declarat: „În animale îl văd pe Dumnezeu, iar Vantara este un templu”.

Numele lui a apărut intens în presa internațională și în 2024, când s-a căsătorit cu Radhika Merchant. Nunta a fost precedată de luni întregi de petreceri luxoase, la care au participat celebrități, oameni de afaceri și personalități din mai multe țări.

Acum, soarta a 80 dintre acești hipopotami depinde de răspunsul guvernului columbian. Dacă în anul 2024 un tribunal columbian a dat undă verde vânătorii controlate a pachidermelor, acum ei pot fi uciși, așa cum prevede planul autorităților, sau pot fi trimiși în India, într-un centru care promite să îi îngrijească pentru tot restul vieții.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE