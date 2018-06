Anca Baniță și Andreea Petruț de la „Let’s do it, Romania!” vin la Interviurile Libertatea Live, de la ora 15.00

Anca Baniță și Andreea Petruț de la „Let's do it, Romania!” vin la Interviurile Libertatea Live, de la ora 15.00, să povestească despre cum poți să cureți o țară într-o zi. 15 septembrie va fi World Cleanup Day la care sunt așteptați să contribuie la curățenia generală un milion de români. Evenimentul este unul internațional și va avea loc în 150 de țări. Recent, „Let's do it, Romania!” a finalizat un proiect de educație ecologică în școli, la care au luat parte 140 de mii de elevi, părinți și profesori.