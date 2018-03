Ancheta în cazul cadavrului aruncat din mașină în Pitești ar putea fi una dificilă. Alexandru Ţuţulică, tânărul de 28 de ani găsit mort, era în comă în momentul în care a fost aruncat din autoturism de prietenii săi, în fața blocului în care locuia. Prietenii săi știau că bărbatul consuma droguri și, ca să nu aibă de-a face cu Poliția, au preferat să-l abandoneze, în loc să-l ducă la spital.

Jandarmii i-au găsit, însă, în doar câteva ore, cu ajutorul unui martor care a văzut cum bărbatul a fost aruncat din mașină și a ținut minte numărul de înmatriculare al autoturismului. Ei l-au sunat apoi pe șoferul mașinii și l-au chemat la poliție. Ionuț, în vârstă de 20 de ani, a pornit către secție, însă pe drum a fost interpelat de jandarmi și condus la audieri.

În urma audierilor, Ionuț, care care se afla la volanul mașinii din care a fost aruncat bărbatul, va fi cercetat în libertate. Deocamdată, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, cercetările fiind făcute in rem pentru infracțiune de lăsare fără apărare a unei persoane aflate în dificultate, faptă pedepsită între 3 luni și un an de închisoare, conform Codului Penal.

Șoferul a mărturisit că mai era în mașină cu trei persoane, dintre care doi tineri care ar fi consumat droguri. Întrebat de ce l-a abandonat pe bărbatul de 28 de ani care a decedat ulterior, Ionuț a explicat că s-a speriat în momentul în care Alexandru a început să se simtă rău și a decis să-l lase în apropiere de casă, așa cum mai făcuse și cu alte ocazii.

La audieri, le-a spus polițiștilor că Alexandru Ţuţulică, tânărul găsit mort pe o stradă din Pitești, era în viață în momentul în care a coborât din mașină. Bărbatul ar fi consumat droguri de mare risc și a murit, după ce ar fi intrat în șoc anafilactic.

