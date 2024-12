După o carieră strălucită în televiziune, Mircea Radu și familia sa au decis să părăsească agitația Bucureștiului pentru a se stabili în liniștea orașului Piatra Neamț. Raluca Radu, soția prezentatorului, a dezvăluit motivul real al acestei alegeri într-un interviu sincer, explicând că mutarea a fost inspirată de dorința de a petrece mai mult timp împreună ca familie și de a adopta un stil de viață mai calm.

Raluca a povestit în cadrul podcastului Ceahlăul că orașul de munte a fost preferat în fața altor opțiuni precum Brașov sau chiar București, unde încă au păstrat legături. Alegerea a fost influențată de dorința de a le oferi celor doi copii un mediu mai sănătos și de a avea parte de o comunitate mai liniștită.

Raluca a descris mutarea drept o decizie firească, subliniind că Mircea Radu a susținut acest pas, punând pe primul loc bunăstarea familiei.

„Ne-am retras într-un context din viața noastră într-un oraș de munte unde ne-am dorit noi să ne creștem copiii, care pe atunci erau mici. Fetița mea avea doi ani când ne-am mutat în Piatra Neamț. Mi se părea că e așa idilic, că e desprins dintr-un film de la Hallmark, cu mâncare de calitate bună, aer proaspăt și am simțit nevoia să ieșim din viața noastră împreună, toți 4 și să ne mutăm într-un loc în care să avem un alt stil de viață.

A fost o alegere curioasă pentru toată lumea în momentul în care am decis împreună să venim aici. Este adevărat că ne-am dorit să plecăm din București, fiind amândoi în diferite contexte profesionale, în care eram atât de obosiți, dar și pentru că și aici mie mi se oferise un post undeva la o clinică. Aveam șansele să îmi așez lucrurile și viața astfel încât să pot să stau mai mult cu familia mea și cu copiii. Am avut de ales între Piatra Neamț și Brașov și, desigur, București, pentru că ușa Bucureștiului nu este închisă și niciodată nu va fi închisă în familia noastră, și am venit aici. Ne-am acomodat și ne este deocamdată bine aici”, a declarat Raluca Radu, soția lui Mircea Radu, în podcastul Ceahlăul, potrivit tvmania.ro.

„Important e să fim împreună și să rămânem împreună”

Soția lui Mircea Radu a mai vorbit despre relația lor de cuplu, menționând că respectul reciproc și dragostea au fost întotdeauna prioritare în familie, mai ales atunci când au fost confruntați cu schimbări importante. Mutarea la Piatra Neamț a adus un echilibru între carieră și viața personală, permițându-le să petreacă mai mult timp împreună.

„Este normal între doi oameni care se iubesc și care sunt împreună. La un moment dat, eu am venit către Mircea. De data asta, Mircea a venit către mine. Data viitoare, probabil că eu voi merge către București și tot așa. Important e să fim împreună și să rămânem împreună”, a mai spus soția lui Mircea Radu.

