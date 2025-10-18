Andrea Bocelli sings in the Oval Office 🎶🇺🇸 pic.twitter.com/Aawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

Vizita la Casa Albă, la prietenul Donald Trump

Momentul a fost surprins într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale de Margo Martin, o asistentă specială și consilieră de comunicare a administrației Trump. Înregistrarea arată cum Bocelli, în vârstă de 67 de ani, își dă seama imediat de greșeală și reacționează cu umor, împingând ușor persoana de lângă el.

După întâlnirea cu Bocelli, Trump a anunțat reporterilor că tenorul italian va reveni la Casa Albă pe 5 decembrie pentru un spectacol. Această apariție va preceda concertul deja programat al lui Bocelli la Capital One Arena din Washington, D.C., pe 14 decembrie.

Relația lui Bocelli cu administrația Trump nu a fost întotdeauna lipsită de controverse. În decembrie 2016, au apărut zvonuri că artistul ar urma să cânte la inaugurarea lui Trump. Totuși, conform ew, Bocelli nu a participat în cele din urmă la eveniment.

Tom Barrack, șeful comitetului inaugural al lui Trump, a oferit o explicație diferită: „Bocelli și soția sa… au fost prieteni ai lui Trump de la bun început. […] Nu s-a ajuns niciodată la: Poți, vrei, ai face-o cu niciunul dintre ei. Sunt doar prieteni buni. Asta a fost tot.”

Când mai vizitează Andrea Bocelli Casa Albă

Vizita lui Bocelli la Casa Albă este programată cu două zile înainte ca Trump să găzduiască gala anuală Kennedy Center Honors. La eveniment vor participa și George Strait, Kiss, Michael Crawford, Gloria Gaynor și Sylvester Stallone.

În ciuda micului incident vocal, apariția lui Andrea Bocelli la Casa Albă demonstrează relația sa continuă cu președintele Trump și anticipează viitoarele sale performanțe în capitala americană.

