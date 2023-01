Cei doi europarlamentari vizați de ancheta belgiană sunt italianul Andrea Cozzolino şi belgianul Marc Tarabella, amândoi membri ai grupului social-democraţilor europeni (S&D).

„Răspunzând unei solicitări a autorităţilor judiciare belgiene, am lansat o procedură pentru ridicarea imunităţii a doi membri ai Parlamentului (European). Nu va exista nicio impunitate, absolut niciuna”, a anunțat pe Twitter preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.