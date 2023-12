Andrei Baciu este acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în același dosar în care au mai fost puși sub acuzare, săptămâna trecută, fostul premier Florin Cîțu și foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Procurorii îl acuză pe Andrei Baciu că „ar fi susținut un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim – ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer”.

Mai mult, DNA precizează că „ar fi întreprins demersurile menționate mai sus în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”.

Andrei Baciu a fost audiat luni, 11 septembrie, de către procurorii DNA și i s-a adus la cunoștință acuzațiile.

„Am răspuns la absolut toate întrebările. Alte declarații nu pot să fac, la recomandarea avocaților mei. Am dat o declarație cu privire la toate aceste evenimente care s-au desfășurat în această perioadă. Am deplină încredere că tot ce am făcut este în conformitate cu legislația în vigoare. Am conștiința absolut liniștită cu privire la toate lucrurile pe care le-am făcut de când m-am întors în România, de 9-10 ani”, a spus Andrei Baciu, la ieșirea de la DNA.

Recomandări Românii din Ucraina, despre noua lege pentru drepturile minorităților: „Vom face tot posibilul să păstrăm învățământul în limba maternă în satul nostru”

Înainte de a ajunge la DNA, Andrei Baciu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acesta a insistat că și-a dat demisia de la șefia CNAS într-un „gest de onoare”.

Dosarul Vaccinurilor

Procurorii anticorupție spun că, în perioada ianuarie-mai 2021, au fost cumpărate peste 52,8 milioane de doze de vaccin anti-COVID în plus față de cele necesare, iar prejudiciul adus bugetului statului depășește un miliard de euro, la care se adaugă TVA.

Pe 23 noiembrie, DNA a cerut Senatului şi Preşedinţiei ridicarea imunității fostului premier PNL Florin Cîţu, senator, şi a foştilor miniştri ai sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă, ambii de la USR. Procurorii i-au acuzat de „abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv, complicitatea”, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID.



Urmărește-ne pe Google News