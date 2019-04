Dan Barna ar fi renunțat la serviciile lui Andrei Caramitru după ce acesta a postat un mesaj extrem de acid. Caramitru a scris pe Facebook că locul parlamentarilor PSD, ALDE și UDMR este ”la pușcărie sau în exil unde să moară de foame”.

Într-o postare pe forumul intern de discuții al USR, Dan Barna a scris că „am aflat și eu din presă de opiniile sale, prea des”, iar „Andrei nu are nevoie de o titulară de consilier al meu pentru a conta”, arată hotnews.ro.

„Odată terminată partea economică din program, Andrei rămâne un comunicator pe propriile picioare. De aceea, am decis amândoi că e mai bine să încetăm relația președinte – consilier”, a conchis liderul USR.

Explicațiile lui Dan Barna

​„Îi mulțumesc lui Andrei Caramitru pentru munca depusă la definitivarea și comunicarea unui program de guvernare consistent. Este o premieră necesară pentru România: programul de guvernare se face prin dialog, nu într-o debara, cum fac celelalte partide.

Am apreciat competenta in economie a lui Andrei încă de la prima noastră întâlnire și trebuie să recunosc că are un potențial politic real. Cred că acum e un om politic pe propriile picioare, și poate aduce contribuții valoroase. Am aflat și eu din presă de opiniile sale, prea des. Andrei are drumul său și este un om valoros care a venit spre USR pentru că USR este alternativa care va schimba România. Andrei nu are nevoie de o titulară de consilier al meu pentru a conta.

Odată terminată partea economică din program, Andrei rămâne un comunicator pe propriile picioare. De aceea, am decis amândoi că e mai bine să încetăm relația președinte – consilier.

Andrei Caramitru rămâne un membru și o resursă în USR, cu propria cale” a scris Dan Barna.

Reacția lui Andrei Caramitru

Andrei Caramitru a scris apoi pe Facebook că decizia de a nu mai fi consilierul economic al lui Dan Barna a fost luată „de ceva timp”.

„Haide să clarificăm un pic. Mai jos este mesajul meu intern către USR. Nu mai era cazul să fiu consilier pe economie pentru că mi-am terminat mandatul acolo (programul este gata), și postura de consilier (oricum onorific cumva – că nu exista vreun contract sau altceva) nu era coerentă cu comunicarea publică asumată personal pe care o fac și direcția prin care doresc să ajut partidul. Asta am discutat cu Dan și am fost amândoi de acord deja de ceva timp. Dar – o să mă vedeți de acum mai mult nu mai puțin ! Așa că – chill – și va rog sa interpretați corect informația dragii mei din presa”, a precizat Andrei Caramitru.

