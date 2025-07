Momentul decisiv în cariera sa

Andrei a început modest acum zece ani, cu o cameră video și multă curiozitate. Inițial, realiza review-uri pentru telefoane și gadget-uri pe YouTube, învățând din tutoriale și experimentând constant.

„Am început prin a face review-uri la telefoane pe YouTube, în zona de tech, și oricând aveam jumătate de oră liberă, mă gândeam cum aș putea face un video de travel. Eram un fel de mini-vlogger, dar la vremea respectivă toți cei cunoscuți din industrie de abia erau la început”, își amintește Andrei Mija.

Un moment crucial în cariera lui Andrei a fost în 2017, când a intrat în contact cu lumea festivalurilor. Primul său proiect major a fost la festivalul Afterhills din Iași, unde a filmat neoficial, având doar o cameră și un obiectiv fix.

„La scurt timp după Afterhills, am făcut același lucru și la Untold – tot neoficial, dar cu aceeași pasiune. Am montat totul singur și am încărcat videoul pe YouTube, ca o declarație de dragoste față de experiența trăită. Clipul a început să circule, iar un prieten mi-a zis: „De ce nu trimiți videoul managerului de la Untold? E foarte tare ce ai făcut. M-am mobilizat, am căutat contactul, nu a fost ușor, dar până la urmă am reușit. I-am trimis clipul, mi-a răspuns că i-a plăcut mult și că i-ar plăcea să colaborăm. Așa a început totul. Din acel moment, am devenit parte din echipa Untold, iar de atunci filmez cu aceeași pasiune în fiecare an”, povestește Andrei.

Colaborări internaționale

Succesul său la festivalurile românești a atras atenția artiștilor internaționali. Andrei a ajuns să colaboreze cu nume mari din industria muzicală globală, capturând momente unice din spatele scenei.

„A fost o experiență valoroasă să pot documenta momentele lor, să surprind dincolo de aparențe – omul din spatele scenei. Lucrul cu astfel de personalități te învață enorm: despre ritm, despre presiune, dar mai ales despre cum să rămâi tu însuți într-un mediu unde totul se mișcă rapid”, explică Andrei.

Printre cele mai memorabile experiențe, Andrei menționează colaborarea cu Fedde Le Grand și echipa sa, în special cu MC-ul Zawdi, cu care a dezvoltat o prietenie apropiată.

Diferențe între proiectele locale și internaționale

Andrei subliniază că există diferențe semnificative între filmarea unui concert cu un artist internațional și unul local. Artiștii internaționali vin cu standarde ridicate, ceea ce pune presiune pe echipa de filmare, dar oferă și oportunitatea de a-și testa limitele profesionale. În schimb, artiștii locali sunt mai deschiși la idei spontane și oferă mai multă libertate creativă.

În ciuda succesului său, Andrei a trecut prin momente dificile în carieră. Au existat perioade în care s-a simțit copleșit și chiar s-a gândit să renunțe.

„Uite-l și pe ăsta, face videoclipuri… ce înseamnă asta, de fapt? Și chiar și eu m-am întrebat, uneori: Ce sens are? Ce schimb eu în lume cu câteva cadre? Dar n-am fost singur. Oamenii din jurul meu mi-au reamintit cine sunt. Mi-au spus că fac parte dintr-un cerc restrâns de oameni care pot face asta cu adevărat, cu suflet, cu viziune, cu pasiune. Am fost la un pas de a-mi vinde camera, de a o pune deoparte pentru totdeauna. Dar n-am făcut-o. Pentru că, în cele mai grele clipe, mi-am reamintit de ce am început: ca să spun povești. Și cât timp mai am o poveste de spus, nu pot să renunț. Fiecare eșec te duce mai aproape de visul tău. Nu succesele, ci eșecurile”, mărturisește Andrei.

Evoluția către antreprenoriat

Succesul l-a transformat pe Andrei într-un antreprenor. Astăzi, el conduce MJA Films, o companie cu o echipă mică, dar eficientă, care împărtășește viziunea și stilul său.

„Pe măsură ce am evoluat și am lucrat la tot mai multe proiecte, am realizat ceva esențial: nu poți fi cu adevărat bun la toate. Și nici nu trebuie. Adevărata creștere a venit în momentul în care am decis să construiesc o echipă. Să adun oameni talentați, fiecare cu specializarea lui, și să le dau spațiu să-și facă magia”, spune Andrei.

Beach, Please! – Un proiect de succes

Un alt proiect important în cariera lui Andrei a fost festivalul Beach, Please!, unde a contribuit la imaginea vizuală a evenimentului și a creat aftermovie-uri spectaculoase.

„Exact așa cum sunt. Și la rândul meu, asta le ofer și celor din echipa mea. Le dau spațiu. Le dau încredere. Nu le pun limite, nu le spun nu ai voie să faci aia. Pentru că știu cât de rar e luxul ăsta. Pentru că și eu am primit mână liberă, totală, de la oamenii care au avut curajul să creadă în mine fără să-mi dea indicații, fără să-mi ceară preview-uri, fără să mă controleze. Asta înseamnă Beach, Please! pentru mine: încredere. Viziune. Libertate. Comunitate. E acel moment în care nu doar că îți trăiești visul, dar devii și tu parte din visul altora. Le dai oamenilor o scenă – chiar dacă nu e fizică – unde pot să strălucească. Așa cum și mie mi s-a oferit una”, afirmă Andrei.

Aspecte financiare și investiții

Andrei recunoaște că se poate câștiga bine în industria sa, dar subliniază că succesul nu vine peste noapte. A investit în echipamente profesionale, inclusiv o cameră de cinema RED, dar consideră că investiția cea mai importantă a fost timpul.

„Da, pot spune că se câștigă bine, dar nu a fost mereu așa. În spatele confortului de azi au fost ani întregi în care am dormit foarte puțin, în care m-am bazat doar pe credința mea că ăsta e drumul. Sună poate ciudat, dar am știut din prima că voi ajunge aici. Am simțit cu toată ființa mea. Dar ca să ajungi într-un punct în care poți trăi bine din asta, trebuie să plătești un preț. Și nu vorbesc despre bani. Prețul real e timpul, energia, sacrificiile făcute în tăcere. E munca pe care o faci când alții dorm, proiectele în care crezi chiar și atunci când nimeni altcineva nu o face. Azi trăiesc din ce iubesc. Dar am ajuns aici nu pentru că a fost ușor, ci pentru că am continuat chiar și atunci când era greu”, concluzionează Andrei.

Andrei Mija a demonstrat că pasiunea, perseverența și viziunea pot transforma un hobby într-o carieră de succes în industria creativă. Povestea sa inspiră tinerii care visează să-și urmeze pasiunea în domeniul producției video și al divertismentului.