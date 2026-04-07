Posturi disponibile la CFR Călători

Operatorul feroviar CFR Călători face angajări în mai multe sucursale regionale:

  • Galați -1 post de revizor tehnic vagoane I și un post Acar
  • Iași – 3 posturi de șef de tură (Iași, Bacău, Suceava)
  • Cluj – 4 posturi de șef de tren (Dej și Cluj-Napoca)

Concursurile sunt programate în perioada 21-28 aprilie 2026.

Locuri de muncă la CFR SA, în mai multe orașe

Și administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA scoate la concurs mai multe posturi tehnice și economice:

  • Galați – inginer I (electrificare) și acar
  • Brașov – inginer II (afaceri patrimoniale)
  • Craiova – montator SCB și economist
  • București – ingineri și montatori SCB (mai multe posturi)

Datele concursurilor variază între 16 și 23 aprilie 2026.

Angajările, reluate după restricții

Recrutările la CFR Călători au fost afectate în ultimul an de măsurile de austeritate și de prevederile OUG 156/2024, cunoscută drept „Ordonanța Trenuleț”.

Mai multe concursuri au fost anulate la începutul lui 2025, iar compania a recurs inclusiv la reducerea activității, fiind suspendate sute de trenuri din lipsă de personal. Concret,  în total, au fost anulate 244 de trenuri din totalul de 1.100, potrivit CFIR.

În prezent, procesul de angajare este reluat „cu țârâita”, iar companiile din sistemul feroviar încearcă să acopere deficitul de personal.

Un tânăr mecanic CFR și-a postat fluturașul de salariu pe TikTok, anul trecut. Potrivit fluturașului prezentat, salariul de încadrare pentru funcția de mecanic locomotivă în cadrul CFR Călători, automotor 1, este de 6.700 de lei, la care se adaugă sporurile și orele suplimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
gsp
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Superliga.ro (P)
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
