Zeci de trenuri, anulate din cauza datoriei CFR

CFR SA a anunțat anularea mai multor trenuri operate de CFR Călători și Transferoviar Călători începând cu 1 septembrie și 1 octombrie 2025, din cauza neplății Tarifului de Utilizare a Infrastructurii, potrivit Club Feroviar. CFR Călători se confruntă cu dificultăți financiare, având de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară.

Începând cu 1 septembrie 2025 vor fi anulate trenuri pe diverse rute, inclusiv Bacău – Suceava Nord, Pașcani – Suceava Nord și Botoșani – Suceava Nord. De la 1 octombrie 2025 vor fi anulate și alte trenuri, printre care București Nord – Iași și București Nord – Galați.

Anunțul CFR Călători

CFR Călători a emis un comunicat în care explică situația financiară dificilă cu care se confruntă. Reprezentanții spun că CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei.

Compania menționează că are de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Lista trenurilor anulate de CFR Călători

Mai departe, iată lista trenurilor anulate de CFR Călători de la 1 septembrie 2025 și de la 1 octombrie 2025:

  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5568 si 5570 SE ANULEAZĂ în relația Botoșani – Suceava Nord și retur.
  • Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.
  • a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.
  • b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 13071 (5071) și 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3126 și 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3127 și 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
  • Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
  • a) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.
  • b) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4205 și 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj-Napoca – Bistrița Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4372 și 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4533 și 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.
  • a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2441 și 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.
  • b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2445 și 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.
  • a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2560 și 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.
  • b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.
  • c) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.
  • d) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov – București Nord.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 12661 (1661) și 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1748 și 1749 SE ANULEAZĂ în relația Targu Mures – Deda și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1571 și 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1590 și 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta-Turnu Severin și retur.
  • Începând cu data de 04.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1530 și 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1532 și 1533 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timisoara Nord și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1537 și 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1743 și 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1745 și 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj-Napoca și retur.
„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice
Recomandări
„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice

Lista trenurilor anulate de Transferoviar Călători

Ca urmare a neachitării datoriei restante ale Transferoviar Călători SRL, CFR va dispute suspendarea trasee aparținând companiei:

  • „C.1. a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10057 și 10058 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Adjud și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10240, 10247, 10257 și 10252 SE ANULEAZĂ în relația Măneciu – Ploiești Sud și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10235 și 10220 SE ANULEAZĂ în relația Ploiesti Sud – Slănic și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10354 și 10355 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.
  • Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10412, 10413, 10414 și 10415 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.
    D 1. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10071 și 10072 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10023 și 10024 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Brașov și retur.
  • Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10030 și 10031 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Brașov și retur.

Vă rugăm dispuneți măsurile necesare pentru tecturarea Livretului Central cu Mersul Trenurilor de Călători (valabile din 15.12.2024) si Livretele cu mersul trenurilor Regio de pe SRCF 1-8 (valabile din 15.12.2024), DE INTRODUCERE și OPERARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC, de avizare a întregului personal interesat și a publicului călător”, a transmis CFR călători în telegrama citată de Club Feroviar.

Reacții după anunțul CFR

Președintele ARF, Mihai Barbu, a declarat că a făcut tot posibilul pentru a rezolva situația, oferind fonduri și deschideri de credite pentru CFR Călători și Transferoviar Călători. Cu toate acestea, el sugerează că operatorii par să aibă o agendă diferită, axată pe oprirea trenurilor.

„Eu am făcut tot ce am putut. Ce am discutat am făcut: la CFR Călători le-am dat ieri 7,8 milioane de lei și azi le-am făcut deschidere pentru 29 de milioane. La TFC le-am dat ieri 7,5 milioane și azi le-am făcut deschideri de 600.000 de lei. […] Se pare ca indiferent câte soluții găsesc eu, ei au altă agendă, adică să oprească trenuri. Asta e realitatea”, a spus Mihai Barbu, președintele ARF, pentru sursa citată mai sus.

„Nu zic că nu are dreptate CFR SA din punctul de vedere al sumelor pe care le are de încasat, dar nu ne facem fiecare dreptate. De-aia există instanțe de judecată. Mersul Trenurilor, varianta tipărită, a devenit pur orientativ, chiar dacă sunt trenuri incluse în obligația de serviciu public.

CFR Călători anulează trenuri, CFR SA anulează trenuri, ARF nu semnează actul adițional. Unde vom ajunge în ritmul ăsta?”, a precizat și Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Impactul asupra călătorilor

Anularea acestor trenuri va avea un impact semnificativ asupra călătorilor din România. Multe rute importante vor fi afectate, reducând opțiunile de transport pentru numeroși pasageri. Acest lucru poate duce la:

  • Creșterea timpilor de călătorie
  • Supraaglomerarea altor mijloace de transport
  • Dificultăți în planificarea călătoriilor
  • Posibile creșteri ale costurilor de transport pentru călători

Principalele cauze ale crizei de la CFR

Situația actuală pare să fie rezultatul unor probleme financiare complexe în sistemul feroviar românesc. Principalele cauze identificate sunt:

  • Datorii acumulate ale operatorilor feroviari
  • Întârzieri în plata compensațiilor și facilităților de către ARF
  • Probleme de management și planificare financiară
  • Posibile deficiențe în sistemul de finanțare a transportului feroviar

Criza anulării trenurilor CFR Călători și Transferoviar Călători evidențiază problemele structurale din sistemul feroviar românesc. Este nevoie de o abordare comprehensivă și de colaborare între toate părțile implicate pentru a găsi soluții durabile.

Călătorii sunt cei care suferă cel mai mult în această situație, iar restabilirea încrederii în transportul feroviar va fi o provocare majoră în perioada următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
Știri România 12:25
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
Știri România 12:10
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”

Monden

Reacția Sofiei Vicoveanca după ce nu a fost invitată la Festivalul Mamaia de muzică populară. „Nu sunt pe listă. Sunt alte vedete”
Stiri Mondene 12:32
Reacția Sofiei Vicoveanca după ce nu a fost invitată la Festivalul Mamaia de muzică populară. „Nu sunt pe listă. Sunt alte vedete”
Cum a apărut Monica Bîrlădeanu la un eveniment Pro TV. Îmbrăcată în pantaloni scurți, și-a arătat silueta după vacanța în Bali cu Valeriu Gheorghiță
Stiri Mondene 12:16
Cum a apărut Monica Bîrlădeanu la un eveniment Pro TV. Îmbrăcată în pantaloni scurți, și-a arătat silueta după vacanța în Bali cu Valeriu Gheorghiță
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură
KanalD.ro
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Politică 27 aug.
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile