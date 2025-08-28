Zeci de trenuri, anulate din cauza datoriei CFR

CFR SA a anunțat anularea mai multor trenuri operate de CFR Călători și Transferoviar Călători începând cu 1 septembrie și 1 octombrie 2025, din cauza neplății Tarifului de Utilizare a Infrastructurii, potrivit Club Feroviar. CFR Călători se confruntă cu dificultăți financiare, având de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară.

Începând cu 1 septembrie 2025 vor fi anulate trenuri pe diverse rute, inclusiv Bacău – Suceava Nord, Pașcani – Suceava Nord și Botoșani – Suceava Nord. De la 1 octombrie 2025 vor fi anulate și alte trenuri, printre care București Nord – Iași și București Nord – Galați.

Anunțul CFR Călători

CFR Călători a emis un comunicat în care explică situația financiară dificilă cu care se confruntă. Reprezentanții spun că CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei.

Compania menționează că are de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Lista trenurilor anulate de CFR Călători

Mai departe, iată lista trenurilor anulate de CFR Călători de la 1 septembrie 2025 și de la 1 octombrie 2025:

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5568 si 5570 SE ANULEAZĂ în relația Botoșani – Suceava Nord și retur.

Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.

a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.

b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 13071 (5071) și 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3126 și 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3127 și 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

a) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.

b) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4205 și 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj-Napoca – Bistrița Nord și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4372 și 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 4533 și 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.

a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2441 și 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2445 și 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.

a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2560 și 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.

c) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.

d) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov – București Nord.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 12661 (1661) și 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1748 și 1749 SE ANULEAZĂ în relația Targu Mures – Deda și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1571 și 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1590 și 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta-Turnu Severin și retur.

Începând cu data de 04.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1530 și 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1532 și 1533 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timisoara Nord și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1537 și 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1743 și 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții, trenurile 1745 și 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj-Napoca și retur.

Recomandări „Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice

Lista trenurilor anulate de Transferoviar Călători

Ca urmare a neachitării datoriei restante ale Transferoviar Călători SRL, CFR va dispute suspendarea trasee aparținând companiei:

„C.1. a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10057 și 10058 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Adjud și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10240, 10247, 10257 și 10252 SE ANULEAZĂ în relația Măneciu – Ploiești Sud și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10235 și 10220 SE ANULEAZĂ în relația Ploiesti Sud – Slănic și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10354 și 10355 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10412, 10413, 10414 și 10415 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.

D 1. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10071 și 10072 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.

D 1. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10071 și 10072 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10023 și 10024 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Brașov și retur.

Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10030 și 10031 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Brașov și retur.

Vă rugăm dispuneți măsurile necesare pentru tecturarea Livretului Central cu Mersul Trenurilor de Călători (valabile din 15.12.2024) si Livretele cu mersul trenurilor Regio de pe SRCF 1-8 (valabile din 15.12.2024), DE INTRODUCERE și OPERARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC, de avizare a întregului personal interesat și a publicului călător”, a transmis CFR călători în telegrama citată de Club Feroviar.

Reacții după anunțul CFR

Președintele ARF, Mihai Barbu, a declarat că a făcut tot posibilul pentru a rezolva situația, oferind fonduri și deschideri de credite pentru CFR Călători și Transferoviar Călători. Cu toate acestea, el sugerează că operatorii par să aibă o agendă diferită, axată pe oprirea trenurilor.

„Eu am făcut tot ce am putut. Ce am discutat am făcut: la CFR Călători le-am dat ieri 7,8 milioane de lei și azi le-am făcut deschidere pentru 29 de milioane. La TFC le-am dat ieri 7,5 milioane și azi le-am făcut deschideri de 600.000 de lei. […] Se pare ca indiferent câte soluții găsesc eu, ei au altă agendă, adică să oprească trenuri. Asta e realitatea”, a spus Mihai Barbu, președintele ARF, pentru sursa citată mai sus.

„Nu zic că nu are dreptate CFR SA din punctul de vedere al sumelor pe care le are de încasat, dar nu ne facem fiecare dreptate. De-aia există instanțe de judecată. Mersul Trenurilor, varianta tipărită, a devenit pur orientativ, chiar dacă sunt trenuri incluse în obligația de serviciu public.

CFR Călători anulează trenuri, CFR SA anulează trenuri, ARF nu semnează actul adițional. Unde vom ajunge în ritmul ăsta?”, a precizat și Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Impactul asupra călătorilor

Anularea acestor trenuri va avea un impact semnificativ asupra călătorilor din România. Multe rute importante vor fi afectate, reducând opțiunile de transport pentru numeroși pasageri. Acest lucru poate duce la:

Creșterea timpilor de călătorie

Supraaglomerarea altor mijloace de transport

Dificultăți în planificarea călătoriilor

Posibile creșteri ale costurilor de transport pentru călători

Principalele cauze ale crizei de la CFR

Situația actuală pare să fie rezultatul unor probleme financiare complexe în sistemul feroviar românesc. Principalele cauze identificate sunt:

Datorii acumulate ale operatorilor feroviari

Întârzieri în plata compensațiilor și facilităților de către ARF

Probleme de management și planificare financiară

Posibile deficiențe în sistemul de finanțare a transportului feroviar

Criza anulării trenurilor CFR Călători și Transferoviar Călători evidențiază problemele structurale din sistemul feroviar românesc. Este nevoie de o abordare comprehensivă și de colaborare între toate părțile implicate pentru a găsi soluții durabile.

Călătorii sunt cei care suferă cel mai mult în această situație, iar restabilirea încrederii în transportul feroviar va fi o provocare majoră în perioada următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE