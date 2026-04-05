Walker Smith, lucrător într-un magazin Waitrose din Clapham Junction, în sudul Londrei, își desfășura activitatea obișnuită când un client l-a oprit. „Mi-a spus că cineva umpluse o pungă Waitrose cu ouăle de ciocolată”, a povestit el.

Bărbatul de 54 de ani din Londra a spus că hoțul era recidivist. După ce l-a observat, i-a „smuls punga” acestuia, dar hoțul a tras-o înapoi și, potrivit lui, a urmat o scurtă încăierare înainte ca punga să se rupă.

Iepurașii de ciocolată Lindt, care costă 15 euro bucata, au căzut pe podea, iar hoțul a fugit spre ieșire. Smith a spus că unul dintre iepurași s-a spart în bucăți. A luat o bucată și „a aruncat-o din frustrare” spre niște cărucioare de cumpărături, fără să țintească hoțul.

Managerul l-a mustrat și el și-a cerut scuze, însă cazul a escaladat. Smith a spus că fusese avertizat anterior să nu intervină în cazuri de furt, dar faptul că vedea hoții scăpând nepedepsiți în mod repetat l-a determinat să acționeze.

„Sunt acolo de 17 ani. Am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră a fiecărei zile în ultimii cinci ani. Sunt de toate, de la dependenți de droguri la adolescenți care fură mărunțișuri sau ies cu sticle de vin în brațe. Nouă nu ni se permite să facem nimic”, a explicat el.

Bărbatul a mai spus că măsurile de securitate au fost reduse, neexistând agenți de pază lunea și marțea, deoarece „incidentele de furt nu sunt raportate suficient”. Astfel, angajații obișnuiți, inclusiv el, au ajuns în prima linie a problemei.

Cu toate acestea, Walker a declarat că regretă modul în care a reacționat. „Când am ajuns acasă, mă loveam singur și mă întrebam «De ce am făcut asta?»”, a spus el.

După câteva zile, a fost chemat la o întâlnire cu doi manageri ai magazinului. „Aveam o presimțire despre ce urma să se întâmple”, a spus el. A făcut un ultim apel, spunându-le șefilor că „Waitrose este ca o familie”, însă a fost totuși concediat.

„Am încercat să rămân puternic și nu am spus nimic, dar în interior plângeam. M-au condus pe ușa din spate, pe lângă containere. M-am simțit demoralizat”, a povestit bărbatul care lucrase acolo 17 ani. În plus, Walker suferă de anxietate, lucru despre care, spune el, managerii știau.

Recent se mutase într-o garsonieră, după 25 de ani în care locuise cu colegii, înainte de a fi concediat. Acum se teme că ar putea rămâne fără locuință. „Nu știu ce se va întâmpla cu locul acesta. Aș putea ajunge fără adăpost. Încrederea mea este la pământ”, a povestit el.

„Waitrose este ca familia mea. Prietenii mei sunt acolo. Am lucrat acolo 17 ani, trebuie să fi făcut ceva bine. Nu sunt o persoană rea, violentă sau agresivă. M-am frustrat doar văzând asta zi de zi și faptul că Waitrose nu face mare lucru în privința asta”, a continuat lucrătorul.

Firmele din retail, în special supermarketurile, se confruntă cu o creștere a furturilor din magazine. În Anglia și Țara Galilor au fost înregistrate 519.381 de astfel de infracțiuni până în septembrie 2025, în creștere cu 5% față de cele 492.660 din anul precedent, potrivit datelor de la Oficiul Național de Statistică.

Aceste cifre sunt ușor sub nivelul record din cele 12 luni până în martie 2025, când au fost înregistrate 530.643 de cazuri.

În februarie, sindicatul din retail Usdaw a declarat că angajații se confruntă cu niveluri „inacceptabile” de violență și abuz, existând „dovezi că două treimi dintre atacurile asupra personalului din retail sunt declanșate de furt sau jaf armat”.

Vineri, directorul executiv al Marks & Spencer, Stuart Machin, le-a cerut guvernului și primarului Londrei să combată infracționalitatea din retail, spunând că aceasta a devenit „mai îndrăzneață, mai organizată și mai agresivă”.

Un purtător de cuvânt al Waitrose a declarat: „Tratăm cu maximă seriozitate siguranța clienților și a angajaților noștri și pentru a asigura acest lucru, avem politici clare pe care angajații noștri le cunosc și trebuie să le respecte. În ceea ce privește paza, ne asigurăm că magazinele noastre au un nivel adecvat de securitate, care este ajustat constant în funcție de nivelul de risc”.