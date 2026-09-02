Le spusese șefilor că are ADHD și că îi este greu să lucreze în zgomot

Roberta Ghiotto lucra la Hawkwell House Hotel, Oxford, administrat de grupul Accor, și fusese angajată în octombrie 2023 pentru a înlocui o colegă aflată în concediu de maternitate. Doar câteva luni mai târziu, în martie 2024, a fost concediată după ce angajatorul a considerat că nu se descurcă suficient de bine cu unele sarcini legate de salarizarea personalului.

Ghiotto își informase angajatorii că are ADHD și că îi este greu să se concentreze într-un birou aglomerat, în special atunci când trebuie să facă activități care presupun multă atenție la detalii. O parte dintre atribuțiile sale era legată de salarizare, iar femeia le spusese superiorilor că exact această zonă a muncii îi crea cele mai mari dificultăți.

Situația s-a complicat după numirea unui nou director general, Anuj Sagar. Acesta a decis să-i prelungească perioada de probă cu încă trei luni, invocând greșelile pe care angajata le făcuse în activitatea de salarizare.

A primit trei zile în care trebuia să facă doar salarizarea

În februarie 2024, managerul i-a cerut să se ocupe exclusiv de salarizare timp de trei zile. Pentru a face această muncă, Roberta Ghiotto a fost trimisă într-o încăpere separată de restul colegilor. Camera fusese anterior folosită drept debara și nu avea nici fereastră, nici telefon.

Femeia i-a explicat managerului că avea foarte puțină experiență în salarizare și că nu avea calificări sau o pregătire specială pentru această activitate. I-a spus din nou și că, din cauza ADHD-ului, această parte a slujbei era mult mai dificilă pentru ea decât celelalte responsabilități. Cele trei zile au devenit extrem de stresante. Ghiotto a cerut ajutorul unui contabil și a solicitat încă o zi pentru a termina munca, pentru că se temea că, în caz contrar, nu va trece de perioada de probă.

Tribunalul a stabilit că a fost „pregătită să eșueze”

Cazul a ajuns în fața unui tribunal pentru conflicte de muncă, iar judecătorii au ajuns la concluzia că modul în care angajata fusese tratată a dezavantajat-o tocmai din cauza problemelor despre care își informase superiorii. Tribunalul a considerat că femeia fusese practic „pregătită să eșueze”, fiind pusă să se concentreze exclusiv pe activitatea la care avea cele mai mari dificultăți.

Judecătorii au analizat și discuțiile purtate de manager cu firma de consultanță Croner înainte de concediere. Concluzia tribunalului a fost că managerul ar fi putut primi informația că, dacă angajata nu avea un diagnostic oficial de ADHD, aceasta putea fi concediată fără ca afecțiunea să fie tratată drept dizabilitate. Această interpretare era însă greșită.

Potrivit legislației britanice privind egalitatea, existența unei dizabilități nu depinde automat de prezentarea unui diagnostic medical oficial, dacă afecțiunea are un efect important și de durată asupra vieții de zi cu zi a persoanei.

A fost concediată în martie 2024

Roberta Ghiotto a fost concediată în martie 2024, după ce angajatorul a considerat că nu a atins nivelul de performanță cerut. Tribunalul a stabilit însă că decizia a fost influențată de ADHD-ul angajatei și că hotelul nu a făcut ajustările rezonabile necesare pentru a o ajuta să-și desfășoare activitatea.

Femeia a câștigat procesul pentru discriminare pe criteriul dizabilității și pentru faptul că angajatorul nu și-a îndeplinit obligația de a adapta condițiile de muncă la situația sa. Despăgubirile acordate au depășit 200.000 de lire sterline, adică peste 230.000 de euro.

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