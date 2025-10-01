Anchetatorii investighează furtul de componente ale locomotivelor și de combustibil. Acțiunea vizează angajați ai companiei CFR Marfă, suspectați de implicare în aceste activități ilegale.

IGPR a anunțat: „La data de 1 octombrie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov si în municipiul Bucureşti.”

Cercetările au fost inițiate în urma plângerilor primite de la CFR Marfă. Compania a raportat dispariția mai multor componente ale locomotivelor și a unor cantități de combustibil.

IGPR a precizat: „În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Activităţile vizează descoperirea şi ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.”

Operațiunea implică colaborarea mai multor structuri de poliție, inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția Poliției Transporturi. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

