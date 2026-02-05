Cum funcționa schema

Conform Club Feroviar, procurorii au adunat peste 700 de pagini de dovezi care detaliază modul în care angajații implicau în sistem numere de identificare ale elevilor ce beneficiau de gratuitate la transportul feroviar. Locurile, astfel rezervate, erau revândute pasagerilor, iar sumele încasate ajungeau direct în buzunarele celor implicați. În unele cazuri, nu se eliberau bilete, ceea ce a generat prejudicii financiare pentru companie.

„În data de 14 martie 2024, autoritățile din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București s-au autosesizat după ce au identificat un articol de presă pe portalul Club Feroviar. Acesta a semnalat suspiciuni de fraudă informatică și înșelăciune”.

Rolul Inteligenței Artificiale în apărarea acuzaților

Într-o încercare de a-și construi apărarea, cel puțin doi dintre cei 33 de angajați au folosit aplicația ChatGPT. Printre întrebările adresate aplicației s-au numărat: „Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?”și „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la secția de poliție?”.

Un exemplu din stenogramele procurorilor arată că unul dintre angajați a cerut sfaturi legate de cum să-și formuleze o apărare. „Perfect, îți redactez mai jos o formulare clară, argumentată, pe care o poți folosi ca răspuns oficial sau justificare”, a răspuns ChatGPT la una dintre întrebări. Aplicația a oferit inclusiv sugestii de documente formale, adaptate pentru a fi prezentate în fața superiorilor sau a unei comisii.

Din probele strânse reiese că unii angajați au blocat în sistem zeci de locuri, fără însă a-și însuși direct bani sau alte bunuri. În alte cazuri, societatea CFR Călători a aplicat sancțiuni disciplinare, reducând salariile vinovaților, dar fără a solicita prejudicii în instanță.

Unul dintre cei implicați a declarat: „Am blocat 17 locuri în sistem, dar nu mi-am însușit niciun bun. Dacă unii dintre noi au blocat și 60 de locuri și tot nu au fost chemați la audieri, ce reiese de aici?”.

Operațiunea declanșată după dezvăluirile din presă

Investigația a culminat cu percheziții efectuate pe 25 martie 2025. Autoritățile au verificat telefoanele și tabletele celor implicați, descoperind conversații detaliate despre practici suspecte. De asemenea, stenogramele au scos la iveală discuții interne despre motivele pentru care poliția a desfășurat audierile la sediul companiei și nu la secția de poliție.

Este esențial de menționat că doar un număr restrâns de angajați, respectiv cei 33 implicați în acest dosar, au fost acuzați de astfel de fapte. Majoritatea personalului CFR Călători își desfășoară activitatea cu profesionalism și respect față de lege.

