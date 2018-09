Animalele sunt târâte din mașini, ținute în soare în țarcuri improvizate, ucise în plină stradă și lăsate în praf.

Tocmai din cauza acestor încălcări flagrante a legislației europene și a standardelor Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, Australia a interzis exporturile către Iordania.

România continuă să trimită în număr mare oi către această țară, impasibilă la toate semnalele internaționale. Și, în plus, mieii și oile din România ajung să fie vândute și la prețuri de zece ori mai mari în țara de destinație.

„Este al cincilea an consecutiv când am fost martor al eșecului abject al Guvernului României de a-și asuma responsabilitatea legală și morală față de oile exportate. Animalele continuă să fie abandonate spre a fi tratate în mod brutal și, în unele cazuri, chiar în mod sadic. Anul acesta, nu am mai văzut oi din Australia omorâte ca în anii trecuți pe străzile din Iordania. Am văzut doar oi îngrozite din România târâte și bătute înainte de a li se tăia gâtul brutal și pe viu, în mizerie. Niciun animal nu merită așa o moarte teribilă”, a spus Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

Australia a oprit comerțul către această țară, după ce activiștii de la Animals International au făcut publice anul trecut imagini cu oile de pe vapoare care mureau până să ajungă la destinație.

Comerțul cu animale vii are efecte asupra economiei, în sensul că se pierd locuri de muncă din sectorul procesării cărnii, potrivit activiștilor Animals International.

Așa că multe țări înlocuiesc exporturile cu animale vii cu cele de carcase congelate. Bahrain, de exemplu, a cumpărat produse din carne în locul animalelor.

„Între timp, animalele îndură o soartă mai cruntă decât moartea, în vreme ce firmele de comerț fac un profit gigantic vânzând oile chiar și de cinci ori mai scump decât le cumpără din România. Este jaf la drumul mare pe spinarea animalelor și a fermierilor din România”, a adăugat Păun.

Panouri cu o oaie din România au apărut în București și Prahova, ca un manifest cu privire la ce se întâmplă cu exportul de animale.

„Mesajul îi este adresat personal ministrului Daea, care tot susține că iubește oaia, că oaia este un templu și că îi face statuie. Dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui să le protejeze de suferința inutilă și să le exporte carnea, nu să le trimită vii. Am împânzit zona din jurul ministerului, atât la suprafață cât și în stația de metrou de lângă minister, pentru a ne asigura că domnul ministru și angajații săi nu vor rata mesajul, din orice parte ar veni. Sper să nu închidă ochii”, a mai spus Gabriel Păun.

Până la ora publicării materialului, ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.