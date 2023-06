Resturile găsite pe fundul mării sunt „în concordanță cu o implozie catastrofală”, au precizat oficialii de la Garda de Coastă a SUA, într-o conferință de presă, în care au confirmat și că pasagerii submarinului sunt decedați. Vehiculul operat de la distanță (ROV) a găsit conul de coadă al Titanului pe fundul mării, la aproximativ 490 de metri distanță de epava Titanicului și alte resturi în apropiere.

Submersibilul a pierdut contactul duminică dimineața cu nava sa de sprijin la aproximativ o oră și 45 de minute după ce s-a scufundat. Mauger a spus că este „prea devreme pentru a spune când s-a produs implozia”. El a precizat că Garda de Coastă americană a avut balize sonar în apă timp de 72 de ore. De când au fost amplasate, acestea nu au detectat „niciun eveniment catastrofal”, a spus Mauger.

Echipajele de căutare au descoperit „cinci bucăți majore diferite de resturi” identificate din submersibilul Titan, potrivit Pazei de Coastă. „Primul lucru pe care l-am găsit a fost conul din față al submarinului. Apoi am găsit un câmp mare de resturi. În acel câmp mare de resturi, am găsit clopotul din față al carcasei sub presiune. Acesta a fost primul indiciu că a avut loc un eveniment catastrofal”, a declarat contraamiralul John Mauger.

OceanGate, compania care deținea submarinul dispărut, a transmis joi, într-un comunicat că firma crede că pasagerii submersibilului cu destinația Titanic „s-au pierdut, din păcate”. „În acest moment, credem că CEO-ul nostru, Stockton Rush, Shahzada Dawood și fiul său Suleman Dawood, Hamish Harding și Paul-Henri Nargeolet, s-au pierdut, din păcate. Acești bărbați erau adevărați exploratori care împărtășeau un spirit distinct de aventură și o pasiune profundă pentru explorarea și protejarea oceanelor lumii. Inimile noastre sunt alături de aceste cinci suflete și de fiecare membru al familiilor lor în această perioadă tragică”, a transmis OceanGate.

