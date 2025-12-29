Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Banat

Până în ultima zi din an, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 3 grade Celsius, spre 0 grade Celsius. Ulterior, până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 9 grade Celsius, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 3… 4 grade Celsius.

Valorile nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -4 grade Celsius. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad Celsius.

După acest interval, valorile termice vor fi din nou în scădere, spre -2 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Crișana

Până în data de 31 decembrie, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 1 grad Celsius, spre -1 grad Celsius. Până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 8 grade Celsius, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 2… 3 grade Celsius.

Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -5 grade Celsius.

În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad Celsius. După acest

interval, valorile vor fi din nou în scădere, spre -2 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Transilvania

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în ultima zi din an, valorile diurne vor scădea spre o medie de -3 grade Celsius, apoi vor crește până la 5… 6 grade Celsius. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2… 3 grade Celsius.

Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații importante, iar media acestora se va situa în jurul a -7 grade Celsius.

În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi cea mai ridicată din interval, până în jurul a -2 grade Celsius. După această perioadă, valorile termice vor fi din nou în scădere ușoară, spre -4 grade Celsius.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Maramureș

Până în prima zi a anului 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -2 grade Celsius, iar a minimelor, la -5 grade Celsius. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 5… 6 grade Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a -1 grad Celsius.

În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade Celsius, iar cele minime, spre -3 grade Celsius. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare după data de 3 ianuarie.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Moldova

Până în data de 1 ianuarie 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -1 grad Celsius, iar a minimelor, la -6 grade Celsius. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7… 8 grade Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a -1 grad Celsius.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade Celsius, iar cele minime, spre -3 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere, cu precădere după data de 6 ianuarie.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Dobrogea

Până în prima zi a anului 2026, temperatura aerului va marca o scădere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 grade Celsius, iar a minimelor, la -5 grade Celsius. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 11 grade Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a 4 grade Celsius.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 6 grade Celsius, iar cele minime, spre 1 grad Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 6 ianuarie.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Muntenia

Până la mijlocul primei săptămâni din interval, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 2 grade Celsius, iar a minimelor, în jurul a -6 grade Celsius.

Ulterior, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 9… 10 grade Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a 0 grade Celsius.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 5 grade Celsius, iar cele minime, spre -2 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere semnificativă după data de 6 ianuarie.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Oltenia

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 0 grade Celsius, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -6 grade Celsius.

Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7… 8 grade Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a -1 grad Celsius.

În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de 4 grade Celsius, iar cele minime, spre -3 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 3 ianuarie.

Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, la munte

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -12 grade Celsius, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -14 grade Celsius. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 0… 1 grad Celsius, iar a celor nocturne, în jurul a -4 grade Celsius.

În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de -3 grade Celsius, iar cele minime spre -7 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.

