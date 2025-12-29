Cod galben de vreme severă în mai județe. Rafalele de vânt vor atinge 120 km/h, zonele în care ninge viscolit

Vizibilitatea este scăzută

Meteorologii au emis, luni dimineaţă, noi atenţionări. Astfel, un cod galben este valabil în intervalul 29 decembrie, ora 10.00 – 29 decembrie, ora 23.00.

Cod galben de vânt valabil între 29 decembrie, ora 10.00 – 29 decembrie, ora 23.00. Foto: meteoromania.ro

„În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută”, arată ANM.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Vântul va bate cu putere

Un alt cod galben de vânt este valabil în perioada 29 decembrie, ora 23.00 – 30 decembrie, ora 8.00

Conform ANM, în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Cod galben de vânt valabil în perioada 29 decembrie, ora 23.00 – 30 decembrie, ora 08.00. Foto: meteoromania.ro

Al treilea cod galben, emis de ANM luni dimineață este valabil în intervalul 30 decembrie, ora 8.00 – 30 decembrie, ora 20.00.

Alerta vizează vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Cod galben de vânt valabil în perioada 30 decembrie, ora 08.00 – 30 decembrie, ora 20.00. Foto: meteoromania.ro

„Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab. În Banat vor fi precipitații mixte și condiții de polei”, avertizează meteorologii.

Europa se pregătește de ger și vreme extremă în ianuarie 2026

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.

Prognozele pentru ianuarie 2026 indică temperaturi scăzute în Europa și America de Nord, cu un flux stabil de aer rece din regiunile polare. O analiză recentă publicată de site-ul specializat Sever-weather.eu indică o anomalie de presiune în stratosferă, cauzată de un eveniment de încălzire și de perturbarea vortexului polar.



