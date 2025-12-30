ANM a emis noi alerte cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. Unde ninge viscolit de Revelion

Rafalele de vânt ating 120 km/h

Meteorologii au anunțat că, în intervalul 30 decembrie, ora 10.00 – 30 decembrie, ora 20.00, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Atenţionare meteo care vizează vestul şi sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei. Foto: meteoromania.ro

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Avertizare pentru nordul Moldovei

În intervalul 30 decembrie, ora 20.00 – 31 decembrie, ora 8.00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea.

Ninsori viscolite în nordul Moldovei. Foto: meteoromania.ro

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută, anunță reprezentanții ANM.

Vreme rea de Revelion

O alertă meteo cod galben de vânt puternic este valabilă în intervalul 31 decembrie, ora 8.00 – 31 decembrie, ora 20.00, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

Vreme rea în mai multe județe. Foto: meteoromania.ro

Vântul va bate cu putere și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Totodată, pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

După un val de aer polar, vremea se îndreaptă în primele zile ale Anului Nou, iar meteorologii anunță temperaturi peste cele specifice datei din calendar în toată țara, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie(ANM) pentru perioada 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026, publicată marți, 30 decembrie.



