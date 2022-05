Știri Externe Antonio Guterres, la Chişinău: Sunt profund îngrijorat de posibila extindere a războiului din Ucraina De Bobi Neacșu,

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat luni, în timpul unei vizite oficiale în Republica Moldova, că efectele escaladării războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt "prea înfricoșătoare pentru a le contempla", relatează The Guardian, care preia The Associated Press.