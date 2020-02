De Cristian Otopeanu,

Zhong Nanshan a precizat și că numărul cazurilor de îmbolnăvire din China a început să scadă după data de 15 februarie.



„Noi am preconizat că vârful epidemiei de coronavirus ar trebui să fie la mijlocul sau la finalul lunii februarie și am avut dreptate. S-a demonstrat că numărul de cazuri noi de îmbolnăvire a început să scadă după 15 februarie. Epidemia va fi controlată la finalul lunii aprilie”, a declarat Zhong Nanshan, preluat de agenția de știri Xinhua.

Până la acest moment, în China s-au înregistrat 78.832 de cazuri de îmbolnăvire din cauza coronavirusului și 2.788 de morți.

La nivel global, sunt 83.389 de oameni infectați cu coronavirus și 2.859 de morți.