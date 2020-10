UPDATE 15.16: „Exerciţiile negative de imaginaţie la cel mai înalt nivel referitoare la comportamentul oamenilor credincioşi (declaraţi aprioric suspecţi), la capacitatea de organizare a Bisericii (altfel partener social exemplar al autorităţilor) şi la importanţa prezenţei şi manifestării faptului religios în societate pot fi realmente ofensatoare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

Biserica Ortodoxă Română susține că un „pelerinaj organizat riguros, în condiții excepționale de respectare a unor reguli aplicate drastic” este „nu doar una dintre expresiile profunde ale libertății religioase responsabile, ci și o formă benefică de încredere și de respectă” față de credincioși.

„Aroganța, autarhismul decizional și solipsismul moral nu au onorat și nu vor onora niciodată pe nimeni”, a mai transmis Patriarhia.

Totodată, BOR acuză o listă de comunicare între instituții și susține că „suspendarea libertății religioase denunță un excesiv superior dispreț față de realitate socială imediată”.

Reacția virulentă vine după anunțul de azi făcut de Ludovic Orban privind anularea pelerinajului. „ Riscul este foarte mare, pentru că să ne gândim la următorul aspect: foarte mulţi din credincioşii care participă la aceste sărbători religioase, la aceste pelerinaje sunt oameni în vârstă care sunt expuşi unor riscuri foarte mari”, a declarat premierul Ludovic Orban, într-o întâlnire cu jurnaliștii.

Recomandări Maxi taxi COVID. Pacienți pozitivi, transportaţi şi câte 8 în ambulanţă la spital, deși încărcătura virală e importantă în agresivitatea pe care o capătă boala

Este foarte greu de asigurat condiţiile de distanţare fizică şi de protejare a sănătăţii persoanelor, plus că sunt anumite lucruri care se desfăşoară şi care pot pune în pericol viaţa credincioşilor. Ludovic Orban

Rata de infectare în București se apropie de 3 la mia de locuitori

Premierul României a mai spus că „este convins că există înțelegere privind această decizie”.

„Eu sunt convins că şi în Biserica Ortodoxă există înţelegere pentru această decizie a noastră şi îi rog pe credincioşi să înţeleagă că nu am făcut-o decât pentru a proteja sănătatea”, a continuat premierul.

Decizia vine chiar în ziua în care în București, rata de infectare a ajuns la 2,66, în creștere cu 0,14 față de ziua de ieri. De asemenea, numărul cazurilor de coronavirus în București de la începutul pandemiei a ajuns la

22950 și zilnic sunt raportate de autorități sute de noi cazuri.

Pelerinajul de Sf. Dumitru, loc de întâlnire pentru mii de credincioși

Totodată, decizia privind anulare pelerinajului de la Sf. Dumitru vine după ce o măsură similară a fost luată la Iași, stârnind nemulțumire în rândul credincioșilor. Mai exact, accesul pelerinilor din alte orașe a fost interzis. Măsura a dus la organizarea unui protest, la care au luat parte aproximativ 300 de credincioşi.

Pelerinajul de Sfântul Dumitru are loc la sfârșitul lunii octombrie an de an și mii de oameni se adună pe Dealul Patriarhiei. Anul trecut oamenii au așteptat și 10 ore să se roage la moaște.

Credincioșii veneau din toate colțurile țării cu mașinile s-au autocarele pentru a se ruga, însă din cauza pandemiei autoritățile au luat măsuri restrictive.

