Deteriorarea Castelului Peleș este atât de gravă încât o porțiune a acoperișului este susținută cu grinzi de lemn, iar găurile din perete sunt acoperite cu folie de plastic pentru a preveni infiltrarea apei în interior, din cauza ploii.

Infiltrațiile au ajuns până în mansardă, afectând basoreliefurile și parțial podeaua din lemn. În zonele unde plouă efectiv au fost aduse găleți, ligheane și folii pentru a proteja exponatele.

În interiorul castelului nu s-au mai făcut reparații majore de la finalul anilor ’80, ci doar lucrări de întreținere, dar muzeul se degradează și la exterior, fiind zone din zid unde tencuiala cade.

Turcan: Refacerea teraselor Castelului Peleș, în 2024

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat că a urgentat intervenția de urgență la Muzeul Peleș și la Muzeul Pelișor, aflat și el în stare de degradare.

„Am văzut starea gravă de deteriorare a acestor două obiective. Este revoltător și strigător la cer modul în care obiective de patrimoniu sunt deteriorate punând în pericol existența lor. De la preluarea mandatului am fost la Peleș și am fost revoltată că pentru a proteja exponatele din castel se folosesc ligheane care să oprească apa. Prin Institutul Național al Patrimoniului am urgentat procedura de intervenție de urgență”, a spus ministrul Culturii, Raluca Turcan, la Digi24.

Ea a precizat că prioritară este punerea în siguranță a exponatelor din interior. „Este o primă intervenție, suntem în procedură de finalizare a proiectării pentru refacerea teraselor și lucrărilor care țin de siguranța și restaurarea Castelului Peleș, dar asta se va întâmpla anul viitor”, a mai afirmat ministrul.

Castelul Peleș, vechime de peste 100 de ani

Castelul Peleș de la Sinaia a fost construit la inițiativa primului rege al României, Carol I, în perioada 1875-1914. Fosta reşedinţă regală până la lovitura de stat comunistă de la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost obligat să abdice, a fost naţionalizată în 1948 și a devenit muzeu din 1953 până în1975, iar apoi din 1990 și până în prezent. Din 2007, Castelul Peleș a devenit proprietatea familiei regelui Mihai I şi instituţie publică administrată de statul român, sub egida Ministerului Culturii.

De la înființarea sa ca muzeu, peste 8,5 milioane de vizitatori au trecut pragul Castelului Peleș, potrivit datelor Ministerului Culturii. Colecțiile includ peste 60.000 de lucrări de artă plastică, arte decorative, arme și armuri, documente istorice și fotografii, multe dintre acestea fiind clasate în categoria tezaur a patrimoniului cultural național.

Terasele obiectivului de patrimoniu Castelul Peleș, care se degradează, vor fi consolidate pentru suma de 30 de milioane de euro, după cum a declarat recent managerul interimar al Institutul Naţional al Patrimoniului, Valeria Zaharia.

