Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus, a notat g4media.ro.

Este vorba despre Valentin Pârvu, statistician cu 16 de experienţă în SUA, și despre Mihaela Pârvu, specialist în Medicină Internă şi Boli Infecţioase cu licenţă în SUA, care susţin că România mai are la dispoziţie doar 2-3 săptămâni înainte ca situația să scape de sub control, ca în Italia și Spania.

Cei doi au declarat că sunt gata să facă un proiect pilot în Sibiu cu teste rapide și au explicat modul în care poate fi folosită această tehnologie.

„Dorim sa incepem agresiv o testare în masă (population screening) in Sibiu cu teste rapide de SARS-COV2 care sa poata permite un „curve flattening”. Screen, then isolate. Asta inseamna sa testam mult mai mult decat doar simptomatici cu contact de COVID, ceea ce poate insemna mii de teste in fiecare oras, ceea ce nu poate fi facut cu capacitatea actuala a aparatelor Real Time PCR. Modelul nostru e Coreea de Sud, care desi n-a limitat miscarea populatiei intr-un mod asa agresiv precum China, a reusit sa isi tina epidemia in sah”, arată cercetătorii, conform sursei citate.

Cei doi au adăugat că „bineinteles, daca guvernul doreste, poate aplica aceasta strategie national – noi ne donam expertiza Romaniei si Sibiului pro-bono. In Sibiu intentionam sa gasim firme private care sa ajute prin testare IGM/IGG”.

„Stim ca PCR e golden standard, dar peste 2-3 saptamani va fi prea tarziu pentru aceste masuri fiindca focarele vor fi prea mari si multe. Hai sa facem un plan agresiv de testare si sa facem Romania sa arate precum Coreea de Sud peste 4 luni (adica o epidemie tinuta cat de cat in sah – oricum va fi foarte mare)”, se mai arată în comunicat.

Într-un moment în care, în mod repetat, Organizația Mondială a Sănătății spune ”testați, testați, testați”, România este una dintre țările cu cele mai puține teste de depistare a COVID-19, a anunţat Libertatea astăzi.

Specialiști din Ministerul Sănătății au dezvăluit pentru Libertatea că, în ciuda afirmațiilor oficialităților, România nu are capacitate de testare, în toate cele 7 centre, dintre care 2 în București, ”decât pentru 700 de teste pe zi”. Asta deși autoritățile au spus despre capacitatea de testare că ”este suficientă”. Detalii aici.

