De asemenea, acesta l-a acuzat pe președintele american că riscă să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”.

„Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceți tot ce vă stă în putință înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris el-Baradei pe rețeaua socială X, în limba arabă.

الى حكومات الخليج :

رجاءا مجددا القيام بكل ما في وسعكم قبل ان يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب … https://t.co/r5esCaDODZ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 4, 2026

Apelul său vine în contextul unui mesaj al lui Trump, în care acesta avertiza Iranul să încheie un acord până luni sau să redeschidă strâmtoarea Ormuz, amenințând cu „dezlănțuirea iadului”.

Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Donald Trump vorbește de încheierea acordului sub ameninţarea de a „dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron pentru a opri escaladarea situației.