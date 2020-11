Apele Române, radiografia unei instituții în care PNL și PSD și-au numit alternativ oameni fără competențe în domeniu

Stenogramele unei discuții pe care Ianculescu a avut-o cu membri ai Corpului de Control și pe care Libertatea a publicat-o arată cum se făceau schimbările politice.

Marius Hofman, membru al Corpului de Control al Apelor Române, condamnat penal în primă instanță, și Constantin Mețler, directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, făceau curățenie în numele PNL, obținând locuri pentru oamenii de partid la vârful filialelor din teritoriu.

Dar cine sunt beneficiarii, cei instalați în funcții și cum răspund ei?

La ABA Siret, PNL și PSD s-au luptat pentru influență

O bătălie surdă în Moldova pentru Administrația Bazinală de Apă Siret. Două județe, fiecare cu politicienii săi, își dispută posturile de conducere: Neamț – Ionel Arsene (PSD), Bacău – Mircea Fechet (PNL). Iar oamenii sunt schimbați după cum se schimbă și influența șefilor politici de prin județe.

Pe 22 ianuarie 2020, la ABA Siret a fost numit Răzvan Găină (Bacău), înlocuindu-l pe Mihai Popescu (Neamț). Acestuia din urmă i s-a încheiat perioada de detașare.

Potrivit CV-ului său, Răzvan Găină era consilier la cabinetul deputatului PNL Romeo Nicoară când a primit postul de director la ABA Siret.

Deputatul PNL susține că nu are însă nicio legătură cu detașarea lui Găină la ABA Siret.

Cine e directorul Răzvan Găină?

Din 2016 până în 2019, Găină a fost director general al firmei Branpis, o companie cu multe contracte pe bani publici în Bacău.

Din 2009 până în 2016 a fost director la Compania Regională de Apă Bacău. A mai fost șef la Transgaz, la EON Gaz și Distrigaz. Înainte de 90, a lucrat la Întreprinderea Antrepriză Montări Conducte Magistrale Braşov.

Este absolvent al Institutului Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, specializarea inginer, și are mai multe cursuri de formare profesională în management – managementul timpului, managementul conflictelor, managementul schimbării și un MBA.

Răzvan Găină | Foto: ziaruldebacau.ro

De la managementul deșeurilor, la Ape și înapoi la Arsene

Răzvan Găină, potrivit presei locale, este un apropiat al fostului primar PNL, Romeo Stavarache, condamnat în 2017 la 4 ani de închisoare pentru luare de mită și eliberat condiționat între timp. În acea organizație, Găină a cunoscut un coleg liberal, Mircea Fechet, care astăzi este ministrul mediului, practic șeful suprem al Apelor Române.

Fechet susține că nu are nicio legătură cu schimbările de la Bacău

„Referitor la domnul Găină, nu am avut nicio implicare în numirea dumnealui la ABA Siret. Conform informațiilor de la ANAR, domnul Găină a fost numit în luna ianuarie a acestui an pe un post vacant, după ce fostului director al ABA Siret i-a încetat de drept detașarea din funcție, având în vedere prevederile Ordonanței 1/2020. În acel moment, eu mă ocupam, ca secretar de stat, de managementul deșeurilor și controlul poluării, fără să am atribuții pe zona de ape”, a declarat ministrul pentru Libertatea.

Ministrul mediului, apelor si pădurilor, Mircea Fechet | Foto: Agerpres

Răzvan Găină a avut o atitudine expeditivă atunci când a fost sunat de reporteri. Prima reacție a fost să ne trimită să discutăm cu ofițerul de presă.

– Domnule Găină, vrem să ne lămurim, ce specializare aveți, în CV scrieți că sunteți inginer și atât? Aveți vreo legătură cu apele?

– Da.



– Ce fel de legătură, care e specializarea?

– Inginer instalații.

– Deci nu aveți.

– Am lucrat 9 ani la compania de apă.

– Știm asta.

– Atunci de ce mă mai întrebați? Haideți, vă rog, luați legătura cu ofițerul de presă.

– Sunteți un apropiat al domnului Fechet?

– Nu.

– Dar al domnului Stavarache?

– Doamnă, ce înseamnă apropiat? Nu ne facem concediile împreună.

Cât despre cel schimbat, potrivit CV-ului de pe site-ul Apele Românie, Mihai Popescu a fost director al A.D.I. EcoNeamț, o asociație ce se ocupa de managementul deșeurilor. A stat acolo 19 zile, pentru a se transfera la Apele Române Siret, în februarie 2019. După o scurtă perioadă ca inginer investiții a ajuns director. În prealabil fusese șef serviciu achiziții publice la Consiliul Județean Neamț.

Ionel Arsene: „Carierele oamenilor nu mă preocupă”

Înainte de Mihai Popescu, zis Miki în presa locală, la butoanele ABA Siret a fost Vlad Marcoci, fost deputat PNL, trecut la PSD în 2016.

Vlad Marcoci | Foto: Facebook

Presa locală scrie că și Vlad Marcoci, și Mihai Popescu au fost propulsați în funcție de Ionel Arsene. Între timp, Mihai Popescu a revenit la domeniul achizițiilor, la CJ, unde șef este Ionel Arsene, și s-a ocupat pentru un timp și de achizițiile Spitalului Județean Neamț, în perioada cât director a fost controversatul Florin Apostoae.

„Nu sunt numiți de mine. Eu sunt președintele Consiliului Județean Neamț. Nu sunt șef la Ape. Carierele oamenilor care lucrează sau au lucrat în CJ nu mă preocupă. Este alegerea lor. Sunt funcții ocupate prin concurs”, a spus șeful CJ Neamț.

Ionel Arsene | Foto: Hepta

Molnar, director la Ape și consilier județean, vrea acum parlamentar

Directorul general al Apelor Române este, din 21 ianuarie, Ervin Molnar.

Molnar este președintele PNL Târgu Mureș, consilier local al municipiului Târgu Mureș și aspiră la un post de parlamentar după alegerile din 6 decembrie, el deschizând lista liberalilor din Mureș pentru Camera Deputaților.

Înainte de a fi director general al Administrației Naționale „Apele Române”, Molnar a fost timp de un an director la Administrația Bazinală de Apă Mureș, până în 2014, și șeful cancelariei fostului prefect de Mureș, Ciprian Dobre, acuzat în 2016 de DNA de luare de mită și spălare de bani. Dosarul lui Dobre a fost clasat anul acesta.

Ervin Molnar | Foto: Facebook

Firma familiei lui Molnar, aproape 30 de contracte cu statul

Directorul Apelor Române a fost implicat în afaceri cu bani publici prin firma familiei, Telesat Service SRL, la care Molnar a fost manager și administrator, potrivit CV-ului său.

Telesat Service SRL este condusă de tatăl și mama lui Ervin Molnar, iar în ultimii 12 ani a avut aproape 30 de contracte cu instituțiile publice din regiune, precum Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni și mai multe primării din județul Mureș.

Firma a încheiat în 2009 și un contract cu Administrația Bazinală de Apă Mureș, pentru lucrări de construcție la clădirile administrative ale instituției, în valoare de aproape 1,9 milioane de lei.

Liberalul a semnat, ca administrator al firmei familiei sale, recepția unor lucrări la extinderea canalizării din municipiul Reghin, potrivit presei locale. Lucrarea a fost comandată de Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, unde director era atunci chiar Ervin Molnar.

Pentru această funcție, Molnar a câștigat aproape 11.000 de lei pe lună anul trecut, conform declarației sale de avere.

Molnar recunoaște că partidul numește ”întotdeauna” șefii instituțiilor publice

Contactat de Libertatea, directorul Apelor Române a declarat că șefii de instituții publice „sunt numiți dintotdeauna din rândul partidelor de guvernământ, respectând o regulă simplă: aceea de a-i promova în astfel de funcții pe cei care de-a lungul pregătirii profesionale și experienței ulterioare au puncte comune cu domeniul în care devin manageri”.

Întrebat ce îl recomandă pentru funcția de director la Apele Române, Molnar a amintit că a condus cinci ani asociația care se ocupă de canalizarea din județul Mureș și a spus că e doctorand la facultatea de construcții hidrotehnice.

„Directorul ANAR nu are nicio atribuție asupra numirii sau demiterii directorilor SGA din orice parte a țării. Este și motivul pentru care demisia domnului Ianculescu a fost depusă la ABA Mures și nicidecum la sediul central al Apelor Române. De la numirea mea în funcție și până în prezent, corpul de control aflat la dispoziția directorului general nu a avut nicio misiune de control la SGA Mureș așa cum a fost prezentat în reportaj”, a mai spus Molnar.

Fără cunoștințe în domeniul apelor, a înlocuit un patron de service auto

Molnar a ajuns șef peste gospodărirea apelor, numit de colegul său de partid, Costel Alexe, fără a avea minime cunoștințe în acest domeniu.

El a absolvit Facultatea de construcții de mașini din Cluj-Napoca, specializarea roboți industriali, și are un master în managementul securității și sănătății în muncă la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș.

Nici cel pe care l-a schimbat nu avea treabă cu domeniul

Molnar l-a înlocuit, în ianuarie, pe social-democratul Victor Sandu, director al instituției până anul acesta, când a fost arestat preventiv și apoi trimis în judecată de DNA pentru luare de mită din fruntea ANAR.

Victor Sandu are diplomă de inginer constructor și a lucrat, pe rând, la o firmă de construcții, o companie de consultanță în domeniul hidrotehnic și este director al unui service auto din Capitală.

Fostul director ANAR, Victor Sandu | Foto: Agerpres

„Mecanicul lui Tăriceanu”, demis și repus în funcție după ce a dat ministerul în judecată

PSD-istul a fost numit inițial la conducerea ANAR în 2015, de către ministrul mediului de-atunci, Grațiela Gavrilescu. Sandu a fost demis un an mai târziu de Guvernul Cioloș, pentru „amatorism managerial și incompetență”, dar a fost repus în funcție în 2017 după ce a contestat în instanță decizia ministerului și a câștigat.

Victor Sandu a fost numit în presă „mecanicul-șef al lui Tăriceanu” pentru că șeful Senatului își repară mașinile la atelierul său. ALDE a negat, la vremea aceea, că îl cunoaște pe Victor Sandu.

Un tânăr avocat, la conducerea Administrației Bazinale Dobrogea

Aceeași schimbare de gardă politică și în Constanța. Liberalii l-au propulsat la conducerea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral pe Bogdan Bola, un avocat în vârstă de 39 de ani, cu studii la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Ovidius.

Funcția de consilier județean Constanța, obținută la alegerile locale din septembrie, nu i-a fost suficientă, iar Bola se regăsește al patrulea pe lista PNL Constanța la parlamentare, pentru un post de deputat.

Bogdan Bola

Bogdan Bola a ocupat mai multe funcții printre liberali, începând cu Organizația Județeană de Tineret a PNL Constanța, TNL România, apoi PNL Constanța. Este fiul fostului prefect de Constanța susținut de PNL Eugen Bola, forțat să-și dea demisia în ianuarie 2014 de Liviu Dragnea, atunci vicepremier, pentru că nu a trecut cu brio testul viscolului.

„Aș fi ipocrit să contest că numirea mea a fost una politică”

Liberalul se laudă în CV cu mai multe cursuri în domeniul politicii, însă nu are niciun studiu în domeniul apelor. În bilanțul pe care și l-a făcut luna trecută, Bogdan Bola anunța că în mandatul său au fost făcute peste 900 de controale pe litoral, iar instituția pe care o conduce a dat amenzi de peste două milioane de lei.

Bogdan Bola recunoaște că numirea sa la conducerea instituției a fost una politică și ca nu are studii în domeniu, dar chiar și studiile juridice sunt „de un real ajutor”.

Aș fi ipocrit să contest faptul că numirea mea la ABADL a fost una politică. Studiile juridice însă au fost și sunt de un real ajutor, ideoarece am avut de deblocat foarte multe aspecte juridice în legătură cu proiectul de înnisipiare a litoralului românesc. Bogdan Bola, director ABA Dobrogea-Litoral:

Bola a înlocuit un social-democrat care și-a ocupat postul prin concurs

După controalele trimise de Molnar la toate instituțiile din subordinea ANAR, Hristu Uzun și-a dat demisia de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, pe modelul lui Ianculescu.

Uzun, membru PSD Constanța, a ocupat în 2017 postul de director prin concurs, împotriva altor trei contracandidați. A fost managerul proiectelor de lărgire a plajelor din Constanța, Eforie și Mamaia.

