STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții: „Păi ajungem să fim papagali în faţa omului”

În petiția pe care Ianculescu a transmis-o inclusiv președintelui României, și despre care Klaus Iohannis a susținut că nu știe nimic, inginerul pretinde că liberalii au schimbat cel puțin 19 directori de instituții aflate în subordinea Administrației Naționale „Apele Române”.

A înregistrat discuția în care a fost mazilit

Inginerul spune în petiție că fie au fost schimbați oameni care dăduseră concurs, fie au fost înlăturați clienții politici ai PSD, în ambele situații pentru a face loc oamenilor de casă ai PNL.

Ianculescu a înregistrat discuția de mazilire, pe care a avut-o cu un membru ai Corpului de Control și cu un șef la companiei. Totodată, este și o discuție de asigurare că va rămâne inginer șef dacă acceptă eliberarea postului de director fără scandal.

Inginerului Ovidiu Ianculescu. Foto Recorder

Stenograma conversației obținută de Libertatea a ajuns și în mâinile procurorilor DNA Mureș, acolo unde Ovidiu Ianculescu a depus plângere. Dialogul depășește cazul lui Ianculescu, pentru că șefii veniți să rezolve problemele îi descriu cum au luat județ cu județ, filială cu filială, ca să facă schimbările dorite de PNL. ”Am fost peste tot”, spun ei. ”Până acum toate s-au făcut pe bună înțelegere”, îi zic, avertizându-l pe Ianculescu să nu se pună de-a curmezișul.

Personajele venite de la ”centru” și care apar în conversația înregistrată de Ianculescu, sunt:

Marius Hofman – membru al Corpului de Control al Apelor Române, condamnat penal în primă instanță în dosarul lui Marian Zlotea (PDL), fost europarlamentar condamnat pentru că obliga oamenii din subordine să cotizeze la partid.

Constantin Mețler – Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”.

Povestea

După ce PNL vine la putere, în luna ianuarie 2020 este numit un om de partid, Ervin Molnar, în fruntea Apele Române. Corpul de Control este trimis la Mureș ca să îl schimbe pe directorul Ovidiu Ianculescu. Acestuia i se dă termen limită câteva ore să se retragă și primește asigurări că va rămâne inginer-șef.

Pentru că Ianculescu ezită, Marius Hofman și Constantin Mețler îi spun că așa au procedat și în alte locuri, că ei sunt oameni de cuvînt și toți cei care s-au retras au locul garantat.

Doar la Vrancea ar fi fost o problemă, pentru că Ion Ștefan a vrut să-și pună exclusiv oamenii lui și să-l zboare definitiv pe directorul demis, îi explică oficialii trimiși să elibereze posturile din teritoriu. Ianculescu primește garanții.

Când Corpul de Control acționează precum Corpul de Politizare

În conversație, chiar cei doi șefi îi spun lui Ianculescu că au folosit metoda în Mehedinți, Giurgiu, Argeș. Și că lucrurile au mers bine, toată lumea a fost înțelegătoare, s-a dat la o parte, iar cei care i-au dat jos și-au respectat cuvântul și i-au mutat pe alte poziții mai mici, dar tot de conducere.

Stenograma discuției: ”Nu se bagă nimeni peste Apele Române!”

M. Hofman: Uite, îți dau un exemplu de ieri care poate să-ți povestească Costică. I-a garantat Costică lui Kanty Popescu din director de la – şi fără concurs – din director al SGA Vrancea în inginer şef. Și-a dat demisia, tot aşa mutare pe funcţia de inginer şef. L-a pus acolo şi a început partidul Grindă (n.r. Ion Ștefan – ministrul Dezvoltării) să facă scandal că le trebuie postul ăla. Spune ce a zis domnul director general, ce a făcut.

Constantin Mețler. Foto puterea24.ro

C. Meţler: Show mare, mare.

M. Hofman: Îţi spune el ce a făcut cu Grindă şi cu toţi… că cereau să schimbe şi acolo.

O. Ianculescu: Tocmai asta e temerea, că…

M. Hofman: Spune-i tu, Costică.

C. Meţler: Nu se bagă nimeni peste Apele Române!

M. Hofman: Acolo nu mutaţi voi şi faceţi în Apele Române ce vreţi.

”Păi ajungem să fim papagali în faţa omului”

Cei doi oameni instalați de partid în conducerea instituției continuă să-l asigure pe inginer că are cuvîntul lor că nu va fi dat afară de tot. Dacă acceptă să fie dat jos din poziție de director, Ianculescu poate rămâne inginer șef.

Șantajul profesional este prezentat ca o formă de onoare: ”suntem serioși”. Hofman îi spune că ”am fost peste tot” ca să rezolve aceste târguri, cu instalarea oamenilor în funcții politice.

C. Meţler: Fără acordul meu nu se face. Dacă s-a vorbit o treabă, că rămâne inginer şef Kanty Popescu, rămâne inginer şef. Dacă am vorbit o treabă, după aia nu mai suntem serioşi… păi, domne, eu nu mă mai duc. Am promis la oameni ceva, că rămân posturile respective, păi ajungem să fim papagali în faţa omului. Da sau nu.

”Toate s-au făcut pe bună înțelegere”

M. Hofman: Că noi am fost peste toţi. Şi dacă se duce cuvântul, nu-şi mai dă niciunul demisiile. Până acum toate s-au făcut pe bună înțelegere.

C. Meţler: Da, dar şi oamenii au rămas pe posturile respective.

M. Hofman: Mehedinţi, Vrancea, care mai sunt…

C. Meţler: Giurgiu.

M. Hofman: Giurgiu… ABA Argeş-Vedea cu concurs.

O. Ianculescu: La două jumate vin aici?

M. Hofman: Da, Ovidiu. Îmi pare rău, că nu trebuia să treci… dar…

În discuția cu Libertatea, Ovidiu Ianculescu spune că în discuție au apărut exemple, dar că situațiile din județe au fost chiar mai multe decât cele .

„Au fost la ABA Dobrogea, ABA Banat, ABA Crișuri, ABA Jiu, ABA Someș – Tisa. Erau directori cu concurs. Au fost și peste cei puși, fără concurs. Acolo a fost mai ușor”, peretinde Ianculescu.

După ce ”a fost peste tot”, Mețler a fost avansat

Constantin Mețler era pe atunci tot membru al Corpului de Control. După ce s-au rezolvat numirile politice din teritoriu, Ervin Molnar a mai creat un post de director adjunct, al treilea, iar Mețler a avansat devenit mâna sa dreaptă.

Libertatea a discutat cu Mețler despre aceast pelerinaj prin țară, pe care el însuși o narează în conversația pe care a avut-o cu Ianculescu.

„Am intrat la mijlocul discuției care s-a purtat la ABA Mureș, unde domnul Ianculescu a fost invitat. Eu nu am călcat niciodată pe la SGA Mureș. Eu i-am spus de mai multe ori domnului Ianculescu în acea discuție că e decizia lui. Să lăsăm instanțele să decidă dacă a fost presat”, a spus directorul adjunct al Apelor Române pentru ziar.

Ministrul Ion Ștefan: ”Doamnă, grinda e un element de susținere”

Cât despre Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, menționat în discuție, acesta spune că se amuză pe seama faptului că, în stenograme, angajatul Corpului de Control îl numește „Grindă”.

„Doamnă, grinda e un element de susținere. Nu am eu treabă cu numirile acestea. Kanty Popescu este prefectul lui Oprișan. Nu am eu treabă cu ei. Nu mă băgați pe mine în oala asta”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Șeful demis, trimis de partid o lună consilier la Ambasada din Maroc pentru că nu prinsese loc în Parlament

Primul exemplu din discuția înregistrată de Ianculescu se referă la Serviciul de Gospodărire a Apelor Vrancea, de unde a fost înlăturat PSD-istul Kanty Popescu.

Acesta a fost deputat PSD în legislatura 2000-2004, apoi ministru consilier la Ambasada din Maroc, unde îl trimisese partidul pentru că nu mai intrase în Parlament. A stat doar o lună, pentru că i-au desființat postul, și s-a întors la Drumuri și Poduri.

Popescu a fost prefect în 2012 – 2014, când a fost înlocuit de Nicușor Halici, un apropiat al lui Marian Oprișan.

Apoi a ajuns director la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, de unde acum a fost demis cum a fost pus: tot politic.

În ediția de mâine, Libertatea va merge mai departe pe firul celor 19 cazuri de oameni schimbați cu șefi puși de partid.



