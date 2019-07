ANAF va ţine legătura cu băncile în așa fel în acestea să pună poprire doar pe suma exactă.

„Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce am cerut, nota pentru a informa mâine, în şedinţă, Guvernul despre modul în care această poprire va deveni electronic efectuată, fără să se mai trezească omul cu sume de bani blocate, plata, pentru ca, după aia, deblocarea să dureze n zile, firma sau persoana fizică. (…) Eu am promis că se va schimba şi mâine în Guvern avem o informare exactă în acest sens”, a explicat Eugen Teodorovici, la Antena 3.