Tânăra de 23 de ani a încercat să transporte drogurile în bagajul său din Thailanda către Aeroportul Edinburgh. Cu doar câteva zile înainte de a apărea în fața instanței, Ellie își continua activitățile pe rețelele sociale, postând imagini ale stilului său de viață luxos.

Unul dintre aceste momente a fost documentat la un salon din Glasgow, unde influencerul declara că se află „din nou pe scaunul fierbinte” pentru o sesiune de machiaj la „The Doll House”.

Pe 11 aprilie, Ellie a participat la un eveniment organizat la Crowne Plaza, Glasgow, unde a pozat purtând haine din colecția „HyperX Fightwear”.

Cu o lună înainte de condamnare, Ellie a postat o fotografie în bikini, atrăgând atenția urmăritorilor săi.

Într-o altă postare, ea a descris o ieșire la un „beer garden” din Glasgow: „Un pic de soare în Glasgow înseamnă timp pentru terasă”.

Crampsie a fost judecată la Edinburgh Sheriff Court.

Valoarea estimată a drogurilor pe care le transporta era de aproximativ 150.000 de lire sterline, circa 175.000 de euro, fapt care a condus la sentința sa.