Cum a pătruns inteligența artificială în domeniul religios

Inteligența artificială a pătruns în domeniul religios, oferind noi modalități de interacțiune cu concepte spirituale. Potrivit presei italiene, aplicații precum ChatwithGod.ai permit utilizatorilor să „vorbească” cu diverse divinități, de la Dumnezeul creștin și evreiesc până la Buddha sau Mahomed.

Aceste aplicații oferă o gamă largă de subiecte de discuție, inclusiv viitorul, familia, finanțele și chiar politica. Unele merg până la a oferi o versiune virtuală a sacramentului spovedaniei, ridicând întrebări etice importante.

Aplicațiile religioase au devenit din ce în ce mai populare la nivel global

În februarie 2024, aplicația catolică Hallow a devenit cea mai descărcată la nivel global, depășind giganti precum Instagram, TikTok și Netflix. Până în 2025, Hallow a înregistrat 23 de milioane de descărcări și a devenit partener al Jubileului.

Alex Jones, cofondatorul Hallow, afirmă că scopul aplicației este de a ajuta cât mai mulți oameni, în special pe cei care s-au îndepărtat de credință. Un utilizator a declarat: „Sunt catolic de la naștere și nicio resursă nu a reușit să-mi transforme viața de rugăciune așa cum a făcut-o Hallow”.

Hallow a încheiat recent un parteneriat cu Magisterium AI, o platformă bazată pe inteligență artificială, concepută pentru a oferi răspunsuri despre Biserica Catolică. Echipa canadiană din spatele Magisterium AI, Longbeard Creative, vede acest proiect ca un prim pas către „construirea unei inteligențe artificiale catolice și accelerarea adoptării acesteia în slujba Bisericii”.

Care este poziția Bisericii Catolice față de inteligența artificială

Papa Leon XIV și-a exprimat scepticismul față de această tendință, afirmând că „va fi foarte dificil să descoperim prezența lui Dumnezeu în inteligența artificială”.

Suvernaul Pontif a refuzat crearea unui „papă artificial” pentru a răspunde nevoilor credincioșilor, subliniind că „dacă există cineva care nu ar trebui să fie reprezentat de un avatar, aș spune că papa este în fruntea listei”.

Mai mult decât atât, Don Luca Peyron, referent pentru Pastorala Culturii Tehno-Științifice a Arhidiecezei din Torino și profesor la Universitatea Catolică din Milano, avertizează asupra riscurilor utilizării AI în scopuri spirituale. Despre inteligența artificială și limitele ei s-a discutat și în România, antropologul Alexandru Bălășescu atrăgând atenția asupra faptului că în 2024, etica predominantă era cea a profitului, iar AI doar o urma.

„Când o persoană emoțional fragilă se adresează unei mașini pentru a avea pe cineva cu care să vorbească, riscă să intre într-un scurtcircuit psihologic și spiritual”, a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Peyron subliniază că „credința este întâlnirea cu o persoană, care este persoana lui Hristos prin intermediul cuiva care a avut deja acea întâlnire. Întâlnirea cu altcineva prin intermediul unei mașini nu poate funcționa, deoarece aceste platforme sunt create cu scopul de a ne ține atașați de dispozitiv, sunt construite pentru a ne da dreptate și a nu crea conflict”.

Aplicațiile religioase stârnesc o serie de controverse în Europa

Aplicații precum ChatwithGod și The Bible Chat, cu milioane de utilizatori, ridică întrebări suplimentare. Deși concepute inițial pentru a face textele sacre mai accesibile, aceste aplicații sunt adesea folosite pentru consiliere în probleme personale, suport emoțional sau răspunsuri la întrebări existențiale.

Potrivit presei italiene, dezvoltatorii susțin că algoritmii lor oferă îndrumare spirituală și confort prin rugăciuni sau pasaje biblice personalizate, ghidate de AI în misterul credinței.

În concluzie, în timp ce tehnologia AI deschide noi posibilități de explorare spirituală, ea ridică și întrebări fundamentale despre natura autentică a experienței religioase și limitele interacțiunii om-mașină în domeniul credinței.

Popularitatea AI crește semnificativ la nivel european, inclusiv la noi în țară. Șase din zece români folosesc zilnic inteligența artificială, iar femeile și tinerii sunt cei mai activi utilizatori.

