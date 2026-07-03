Potrivit 9to5Mac, această tehnologie inovatoare poate alerta aplicațiile dacă un utilizator este pe punctul de a cădea victimă unei fraude.

Cum funcționează Trust Insights?

Apple explică faptul că escrocheriile de tip inginerie socială sunt dificil de detectat automat, deoarece utilizatorii sunt adesea cei care execută acțiunile în mod autentificat și legitim.

Totuși, noul framework analizează tiparele de interacțiune, sincronizarea, contextul și datele de bază ale senzorilor, direct pe dispozitiv, identificând eventuale semne de activitate suspectă.

Dacă Trust Insights detectează un comportament riscant, cum ar fi situații în care utilizatorul pare să fie manipulat, poate atribui operațiunii un nivel de risc mediu sau ridicat. În astfel de cazuri, aplicațiile pot afișa avertismente, pot introduce întârzieri intenționate sau pot solicita verificări suplimentare pentru a preveni frauda.

Datele utilizatorilor rămân protejate

Un aspect important subliniat de Apple este confidențialitatea datelor. „Trust Insights nu inspectează conținutul din aplicațiile Photos, Messages sau Mail”, explică compania. În schimb, framework-ul analizează doar semnale comportamentale, iar datele sunt imediat șterse după prelucrare.

Ulterior, un singur rezultat numeric este transmis către serverele Apple, unde este combinat cu informații din contul utilizatorului și alte verificări pentru a oferi o evaluare finală a riscului.

Categorii de operațiuni monitorizate

De la lansare, Trust Insights va acoperi cinci categorii principale de operațiuni, conform detaliilor prezentate în cadrul WWDC 2026:

  • payment: tranzacții financiare sau achiziții în aplicație
  • account: modificări ale detaliilor sau setărilor contului
  • resourceUse: utilizarea resurselor costisitoare, cum ar fi procesarea AI
  • communication: trimiterea de mesaje, completarea formularelor sau semnarea documentelor
  • other: un mod general pentru operațiuni care nu se încadrează în categoriile anterioare.

Apple încurajează dezvoltatorii să raporteze orice feedback cu privire la funcționalitatea Trust Insights prin intermediul platformei Feedback Assistant. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să semnaleze cazurile confirmate de fraudă pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului.

Protecție împotriva dezactivării neautorizate

Pentru a preveni situațiile în care utilizatorii ar putea fi convinși să dezactiveze Trust Insights, Apple a introdus un timp de așteptare înainte ca setarea să poată fi schimbată. „Această măsură este menită să protejeze utilizatorii care ar putea fi manipulați să dezactiveze funcția”, mai explică compania.

Lansarea Trust Insights marchează un pas important în combaterea escrocheriilor online, mai ales în contextul în care înșelătoriile precum fraudele de suport tehnic, uzurparea de autoritate și escrocheriile legate de urgențe familiale s-au intensificat în ultimii ani.

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