Noile telefoane de la Apple vin cu câteva premiere în acest an, printre care și ecrane noi cu rată de reîmprospătare maximă de 120Hz, o premieră pentru gama de bază a companiei din Cupertino.

Acestea sunt puse în funcțiune de noul procesor A19, care promite să fie mai rapid decât orice CPU montat până acum pe variantele „vanilla” de iPhone, adică cele care nu sunt Pro sau Pro Max.

De asemenea, avem parte și de încărcare rapidă pe iPhone 17, mai bună decât pe modelele lansate în anii trecuți.

Camera foto de pe iPhone 17

Camera Foto de pe iPhone 17 este una care dispune de senzor dublu, unul principal ultrawide de 48MP, dar și unul macro de 24MP.

În plus, avem parte și de zoom optic 2X pentru cele două camere care lucrează în tandem.

Prețul iPhone 17 pornește de la 799 dolari.

iPhone 17 Air este cel mai subțire telefon Apple lansat vreodată

Apple a lansat iPhone 17 Air. Foto: Apple

iPhone 17 Air are o grosime de doar 5,5mm, și este protejat de Ceramic Shield și pe ecran, dar și pe spatele smartphone-ului. Cadrul șasiului este realizat din titan.

Apple se laudă că iPhone 17 Air este cel mai durabil smartphone al său de până acum.

În ceea ce privește procesorul lui iPhone 17 Air, acesta este A19 Pro, o decizie extrem de interesantă, deoarece acesta este un upgrade al CPU-ului montat pe varianta de bază, dar și același procesor de pe modelele Pro și Pro Max.

iPhone 17 Air dispune de un singur senzor foto, de 48MP, care ar trebui să „facă treaba” mai multora, concomitent.

În plus, bateria de pe iPhone 17 Air se laudă cu „o zi întreagă” de autonomie, sau cel puțin așa a susținut Apple în timpul prezentării, dar lansează separat și o baterie externă MagSafe pentru acesta.

Prețul iPhone 17 Air pornește de la 999 dolari.

