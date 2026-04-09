Potrivit Ubergizmo, cererea impresionantă pentru acest model a epuizat stocurile de componente reciclate folosite pentru producție, punând compania în fața unei decizii financiare dificile.

Criza de procesoare A18 Pro

Centrul acestei probleme îl reprezintă procesorul A18 Pro. Apple a optat pentru reutilizarea cipurilor „dezafectate”, procesoare inițial destinate telefoanelor iPhone 16 Pro, dar care prezentau defecte minore la GPU.

În loc să le arunce, compania a integrat aceste unități în MacBook Neo pentru a reduce costurile. Conform sursei citate, stocul acestor componente reciclate s-a terminat, forțând Apple să aleagă între două opțiuni costisitoare: oprirea vânzărilor sau producerea de noi semiconductori de 3 nanometri cu ajutorul TSMC.

Această decizie vine într-un moment în care prețurile globale ale aluminiului și memoriei DRAM sunt în creștere, iar capacitatea de producție a TSMC este deja „ocupată” de alți clienți.

Ce impact are MacBook Neo asupra producției Apple

MacBook Neo a fost conceput ca o „poartă de intrare” în ecosistemul macOS pentru utilizatorii Windows. CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat că lansarea acestui model a venit la pachet cu cea mai bună săptămână de debut pentru vânzările de Mac, din istorie.

Totuși, criza lanțului de aprovizionare amenință acest avantaj competitiv. Soluțiile discutate de Apple includ renunțarea la modelul de bază, adică eliminarea variantei de 256 GB, absorbirea costurilor prin acceptarea unor margini de profit mai mici pentru a menține cota de piață, sau restricționarea disponibilității globale.

Ceea ce a început ca un proiect de reciclare eficient s-a transformat într-o provocare complexă, care va influența strategia pe termen lung a Apple pentru device-urile sale entry-level.

Decizia finală va trebui să echilibreze expansiunea ecosistemului macOS cu dificultățile legate de producția de semiconductori de înaltă performanță.

