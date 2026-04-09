Competiția promovează un concept inovator de «upcycling sonor», prin care participanții transformă ambalaje marcate cu sigla SGR – din plastic, metal sau sticlă – în instrumente muzicale capabile să producă ritmuri unice. Acesta este un demers care se înscrie în obiectivul BeatAgora de a democratiza accesul la educația muzicală și de a încuraja tinerii să exploreze noi forme de exprimare artistică.

«Atenția pentru mediu a fost mereu parte din ADN-ul meu. Mă bucur că a venit momentul să combin arta și ecologia într-un proiect atât de frumos cum e 1 Minute Orchestra. Sper ca Muzica Ambalajelor să încânte mediul online», a declarat Zoli Toth, fondatorul BeatAgora.

Concursul este deschis tuturor elevilor din România. Înscrierea este simplă și complet digitală. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi:

Alege un instrument : Utilizează un ambalaj cu sigla SGR, cum ar fi o sticlă, un PET sau o doză de aluminiu.

: Utilizează un ambalaj cu sigla SGR, cum ar fi o sticlă, un PET sau o doză de aluminiu. Transformă-l : Creează un instrument muzical și înregistrează un videoclip de maximum 59 de secunde în care să-l folosești. Se pot folosi mai mulți participanți și oricâte ambalaje.

: Creează un instrument muzical și înregistrează un videoclip de maximum 59 de secunde în care să-l folosești. Se pot folosi mai mulți participanți și oricâte ambalaje. Publică videoclipul : Postează materialul pe Instagram, folosind opțiunea «Collaborator» cu contul oficial @beatagora.ro și adaugă hashtag-urile #1MinuteOrchestra, #beatagora și #returo.

: Postează materialul pe Instagram, folosind opțiunea «Collaborator» cu contul oficial @beatagora.ro și adaugă hashtag-urile #1MinuteOrchestra, #beatagora și #returo. Limita de înscriere: Fiecare participant poate trimite cel mult trei clipuri diferite.

Pentru inspirație, participanții pot vizita contul de Instagram BeatAgora, unde vor descoperi exemple creative și idei despre cum să transforme ambalajele în instrumente muzicale interesante.

Concursul «1 Minute Orchestra» include și o etapă de selecție interactivă. Până pe 29 aprilie 2026, cele mai apreciate 15 clipuri de pe Instagram, pe baza numărului de like-uri, vor fi incluse în marea finală. Juriul va analiza aceste materiale și va desemna câștigătorii, evaluând originalitatea, calitatea muzicală și creativitatea în utilizarea ambalajelor.

Premiile constau în sume de bani, după cum urmează:

Premiul I: 2000 lei

Premiul II: 1500 lei

Premiul III: 1000 lei

Premiul special al juriului: 1000 lei

Prin colaborarea cu RetuRO, BeatAgora promovează importanța economiei circulare în România, mai ales în rândul tinerilor. Proiectul subliniază cum educația muzicală poate ieși din sălile de clasă pentru a deveni un mijloc de conștientizare civică și de protecție a mediului, prin reciclare creativă.

Mai multe detalii despre acest proiect și alte inițiative ale BeatAgora pot fi găsite pe site-ul oficial: beatagora.ro.

BeatAgora este un program național de educație muzicală alternativă, inițiat de Zoli Toth, în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale și cu sprijinul Ministerului Educației. Până în 2028, inițiativa dorește să transforme 50 de licee din România în hub-uri creative pentru viitoarele generații de artiști, dotându-le cu instrumente și spații de repetiție.

RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. este compania care gestionează Sistemul de Garanție-Returnare în România, un proiect național ce sprijină reciclarea sustenabilă și promovează economia circulară, conform aceluiași comunicat.