Conform MacRumors.com, acest laptop ar putea fi disponibil încă din acest an. Planurile Apple pentru un MacBook ieftin au fost dezvăluite pentru prima dată la sfârșitul lunii iunie de către analistul Ming-Chi Kuo.

Acesta a menționat că compania dezvoltă un laptop de 13 inci „mai accesibil” care să concureze cu Chromebook-urile.

Noul MacBook va utiliza cipul A18 Pro

Kuo a mai spus că noul MacBook va folosi un cip A18 Pro, lansat anul trecut pe iPhone 16 Pro. Acesta ar fi primul Mac alimentat de un cip de iPhone.

Până acum, toate Mac-urile cu Apple Silicon au folosit cipuri din seria M. Analistul se așteaptă ca modelul să intre în producția de masă la sfârșitul ultimului trimestru din 2025 sau la începutul primului trimestru din 2026.

Caracteristici și disponibilitate pentru noul MacBook ieftin

În prezent, MacBook Air de 13 inci începe de la 999 de dolari în SUA. Știrea apărută de curând adaugă că laptopul va avea un ecran de 12,9 inci, puțin mai mic decât ecranul de 13,6 inci al MacBook Air.

Unele componente ar putea intra în producția de masă până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2025.

Asamblarea finală va avea loc în facilitățile Quanta în al patrulea trimestru, laptopul devenind disponibil comercial la sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026.

Impact asupra vânzărilor

Conform proiecțiilor de piață, livrările anuale ale MacBook-ului ieftin ar putea ajunge undeva între 5 și 7 milioane de unități.

Acest lucru ar putea crește volumul total vândut de MacBook-uri Apple de la 17-18 milioane de unități, la momentul actual, cu 30% până la 40%.

Kuo mai crede că MacBook-ul mai accesibil va avea un design ultra-subțire și ușor și ar putea veni în finisaje Argintiu, Albastru, Roz și Galben.

Limitări tehnice

Un aspect de luat în considerare este că cipul A18 Pro nu are suport Thunderbolt, așa că noul MacBook va fi probabil echipat cu porturi USB-C obișnuite.

Acest lucru este puțin probabil să fie un impediment pentru clienții care caută cel mai accesibil Mac posibil. Noul MacBook ar putea reprezenta o opțiune atractivă pentru utilizatorii care doresc un laptop Apple la un preț mai mic, oferind o alternativă interesantă la Chromebook-uri și alte laptopuri ieftine.

