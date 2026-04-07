Părinții plecați în străinătate lipsesc ani din copilăria copiilor rămași acasă

Potrivit cercetării derulate în a doua jumătate a anului 2025 de Salvați Copiii, părinții plecați din țară pentru munci sezoniere sau pe termen lung petrec, în medie, șase ani departe de familiile lor. În acest timp, mai bine de jumătate dintre aceștia sunt absenți o treime din copilăria micuților rămași acasă.

Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației, subliniază gravitatea fenomenului: „Unul dintre cele mai ample și complexe fenomene sociale ale României în ultimele decenii, copiii rămași acasă în grija rudelor, pentru că părinții lor sunt nevoiți să muncească în alte țări, devine tot mai dramatic pe măsură ce distanța fizică lasă semne psiho-emoționale tot mai adânci.”

Situația familiilor afectate de migrație

În cadrul anchetei, 13% dintre tații care muncesc în afara țării și 24% dintre mame s-au declarat unicii susținători financiari ai familiei. De asemenea, 22% dintre părinți au plecat în străinătate împreună cu partenerul de viață.

Distribuția responsabilităților în ceea ce privește îngrijirea copiilor diferă semnificativ între mame și tați. Astfel, 72% dintre tații plecați își lasă copiii în grija partenerelor, în timp ce 62% dintre mame îi lasă pe cei mici în grija bunicilor. Femeile se bazează pe rude pentru suport într-o proporție de două ori mai mare decât bărbații (14% față de 6%).

Impact emoțional și educațional

Studiul arată că relația părinților cu copiii lor are de suferit. Aproximativ 24% dintre părinți simt că legătura cu copiii s-a răcit semnificativ, iar 59% recunosc că lipsa timpului petrecut împreună este principala problemă resimțită de cei mici. În plus, aproape jumătate dintre părinți observă că cei mici devin retrași (49%), temători (46%) sau indiferenți (43%), iar 21% dintre copii manifestă agresivitate. În 19% din cazuri, copiii prezintă simultan toate aceste semne de distanțare emoțională.

Un alt aspect îngrijorător este lipsa suportului psihologic: doar 9% dintre copii au beneficiat de consiliere de specialitate de la plecarea părinților. În plus, 59% dintre părinți nu sunt în contact direct cu școlile copiilor lor, mamele fiind mai implicate (65%) decât tații (22%).

Principala motivație a plecării părinților din țară rămâne economică, arată cercetarea. Salariile mici din România și lipsa locurilor de muncă afectează mai mult femeile, pentru care rata șomajului este dublă (10%) față de bărbați (5%).

Campanii pentru conectare familială

În preajma Paștelui, organizația intensifică eforturile de conștientizare asupra importanței timpului de calitate petrecut cu copiii, sub sloganul „Împreună totul este mai bine!”. Activitățile includ caravane de informare, workshopuri pentru cadre didactice și evenimente de conectare între părinți și copii.

Echipele de experți din centrele Salvați Copiii sunt formate din psihologi, asistenți sociali și cadre didactice care oferă sprijin pentru copii și părinți. Totodată, Legea Copilului, modificată în 2022, include acum prevederi specifice pentru protecția copiilor rămași acasă în urma migrației părinților.

