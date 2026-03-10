Până în 2050, experții estimează că peste jumătate din populația globală va suferi de miopie. Recomandările includ 1,5-2 ore zilnice în aer liber, iluminat adecvat, distanță corectă față de ecrane și controale oftalmologice anuale.

Generația Z (născută 1995-2012) reprezintă primii nativi digitali veritabili, caracterizați prin utilizarea intensă a tehnologiei, conectivitate permanentă și o graniță estompată între online și offline.

Fondată în 1986, „The Scientist” este o revistă pentru care scriu oameni de știință specializați în științe biologice. Publică lucrări de cercetare actuale, apare lunar și este disponibilă în format tipărit și digital.

Generația Z, cunoscută pentru afinitatea sa față de tehnologie și tendința de a crea conținut „estetic” pe rețelele sociale, se află sub lupa specialiștilor în oftalmologie.

Această generație riscă să devină victima unei adevărate epidemii de miopie până la mijlocul secolului XXI, lucru confirmat și de studiile recente citate de The Scientist.

În prezent, aproximativ 90% dintre tinerii care trăiesc în orașele mari se confruntă cu probleme de vedere, iar acest procent este în creștere alarmantă.

Stilul de viață „atmosferic” și impactul „Insta” asupra vederii

Experții avertizează că nu doar folosirea excesivă a ecranelor contribuie la deteriorarea vederii. Elementele stilului de viață modern al Generației Z, precum iluminatul slab din încăperi și expunerea insuficientă la lumina naturală, sunt factori importanți.

Decorurile cu ghirlande luminoase și lămpi de masă, preferate pentru estetica lor, pun o presiune suplimentară asupra cristalinului ochiului.

„Observăm o generație care renunță voluntar la lumina naturală în favoarea unei imagini estetice, fără să conștientizeze costul acestui obicei pentru sănătatea ochilor”, spun cercetătorii.

Studiul și munca s-au desfășurat complet online.

Restul este și pe ecrane.

Camerele sunt decorate într-o estetică „Instagram”, unde iluminatul suspendat este considerat aproape un obicei prost.

Modul nocturn a devenit un mod de viață.

De fapt, ochii adolescenților moderni abia dacă primesc o încărcare completă de lumină.

Aceasta înseamnă că până în 2050 numărul tinerilor cu miopie ar putea depăși 90% din populația totală. Și aceasta nu mai este o poveste de groază, ci o prognoză reală prin studii oftalmologice.

Consecințele miopiei: mai mult decât o problemă de vedere

Miopia nu înseamnă doar dificultăți în a vedea la distanță, ci poate duce la complicații grave pe termen lung.

În condiții de iluminare slabă, pupila se dilată, iar mușchii ochiului sunt forțați să compenseze, ceea ce duce în timp la alungirea globului ocular. Acest proces poate provoca probleme precum dezlipirea de retină, glaucomul, cataracta timpurie sau alte afecțiuni degenerative.

Pentru tinerii care petrec ore întregi cu ochii în ecrane, riscul este și mai mare.

Cercetătorii au demonstrat că expunerea la lumina naturală ajută la producerea dopaminei în retină, un element care poate încetini progresia miopiei.

Până în 2050, mai mult de jumătate din populația lumii va suferi de miopie

Educația online, timpul liber petrecut pe dispozitive electronice și preferința pentru decorurile întunecate, inspirate de social media, contribuie la o expunere insuficientă la lumină naturală.

Dacă acest stil de viață continuă, experții estimează că până în 2050 mai mult de jumătate din populația mondială va suferi de miopie.

Cum să prevenim problemele de vedere?

Specialiștii recomandă câteva soluții simple, dar eficiente pentru a proteja sănătatea ochilor:

Iluminat adecvat – folosiți lumină de plafon pentru activități precum învățatul sau cititul. Lămpile și ghirlandele pot fi utilizate doar ca elemente decorative.

Regula 20-20-20 – la fiecare 20 de minute, priviți către un obiect aflat la 6 metri distanță, timp de cel puțin 20 de secunde.

Distanța față de ecrane – mențineți telefonul la 35-40 cm de față, iar monitorul la lungimea unui braț.

Expunere la lumina naturală – petreceți cel puțin 1,5-2 ore în aer liber zilnic, chiar și în zilele înnorate.

Controale regulate – vizitați oftalmologul anual, mai ales dacă observați o deteriorare a vederii.

Evitați utilizarea ecranelor pe timp de noapte – lumina albastră intensă în întuneric obosește rapid ochii.

Păstrarea sănătății ochilor nu este doar o chestiune de estetică. Problemele de vedere, dacă sunt neglijate, pot avea consecințe grave pe termen lung. Alegerea unui stil de viață echilibrat și prioritizarea sănătății vizuale sunt pași esențiali pentru a proteja vederea generațiilor viitoare, concluzionează specialiștii.

