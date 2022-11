”Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (…) Noi nu am dat mesaje Ro-Alert. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este Ro-Alert. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a spus Raed Afarat.

”Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje Ro-Alert să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje Ro-Alert, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a mai spus șeful DSU.

Un cutremur de 5,4 magnitudine s-a produs joi, 3 noiembrie, la ora 6.50, în zona seismică Vrancea, și a fost resimțit în mai multe orașe din țară, inclusiv în București.

Inițial, a fost anunțată o magnitudine de 5,5, însă ulterior Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a revizuit magnitudinea sesimului la 5,4, precizând și că acesta a avut loc la o adâncime de 148,8 kilometri.

Cutremurul de joi dimineață este cel mai puternic din ultimii ani. Un seism de 5,2 magnitudine a avut loc pe 31 ianuarie 2020, tot în zona Vrancea.

