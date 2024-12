„După ce a stocat dioxidul de carbon în solul înghețat timp de mii de ani, tundra arctică este transformată de incendiile forestiere frecvente într-o sursă globală de carbon pentru atmosferă”, explică raportul anual publicat de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA).

„Tundra arctică, care se confruntă cu încălzirea și cu o creștere a incendiilor forestiere, emite acum mai mult carbon decât stochează, ceea ce va exacerba efectele schimbărilor climatice”, explică Rick Spinrad, șeful NOAA.

„Acesta este încă un semn, prezis de oamenii de știință, al consecințelor unei reduceri inadecvate a poluării cu combustibili fosili”, continuă el.

Tundra este o formațiune vegetală care se găsește în regiunile foarte reci și care acoperă permafrostul, un sol înghețat care conține cantități mari de carbon.

Incendiile de pădure ard vegetația și materia organică din sol, eliberând dioxid de carbon în atmosferă, dar ele deteriorează și straturile izolatoare ale solului, accelerând dezghețarea pe termen lung a permafrostului și eliberând carbonul stocat acolo.

Anul 2024 va fi cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, conform datelor. În plus, acesta va fi și primul an în care temperatura medie va depăși cu mai bine de 1,5 grade Celsius nivelurile preindustriale, relatează The Guardian.

Ținând cont că în prezent sunt disponibile date pentru 11 luni din acest an, oamenii de știință au precizat că media pentru acest an ar urma să fie de 1,60 grade Celsius, depășind recordul din 2023 – 1,48 grade Celsius.

