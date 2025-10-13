„Nu este de joacă”: cercetătorii lucrează cu două perechi de mănuși

Potrivit specialiștilor, nivelul de iuțeală detectat plasează noul soi printre cei mai puternici ardei testați vreodată în România și, posibil, la nivel global.

„Este rezultatul unei munci de cercetare complexe, desfășurate cu maximă rigoare științifică. Manipularea acestui ardei necesită echipament special de protecție”, a explicat dr. ing. Costel Vînătoru, coordonatorul BRGV.

„La început nici eu nu am acordat atenția cuvenită și am avut probleme. Folosim echipament complet și nu scoatem semințele într-o încăpere, ci afară, ca aerul să ventileze. Chiar și prin mănușile chirurgicale a trecut capsaicina. Nu este de joacă”, a avertizat Costel Vînătoru.

Procesul de extragere a semințelor are loc toamna, în solare special ventilate, pentru a evita acumularea gazelor iritante.

Ardeiul de Buzău, mai iute decât Carolina Reaper

Potrivit analizelor preliminare, soiul buzoian are o concentrație de capsaicină comparabilă cu cea a soiurilor Carolina Reaper sau Pepper X, considerate printre cele mai iuți din lume. Manipularea se face strict în scop științific, iar ardeiul nu a fost prezentat public din motive de siguranță.

„Sunt foarte mulți care cred că este de joacă, că pot gusta un asemenea ardei. Dar el trebuie folosit doar în cercetare. Capsaicina este folosită în medicină și are efecte benefice în tratarea unor afecțiuni”, a mai spus Vînătoru.

BRGV a mai prezentat în trecut, la un congres mondial de horticultură din Australia, un alt soi care a depășit 2.400.000 de unități Scoville (SHU), o valoare comparabilă cu cele ale celor mai iuți ardei din lume.

O colecție unică de ardei, protejată științific

Noul soi de ardei este păstrat în colecția de germoplasmă a BRGV, care conține peste 1.000 de soiuri de ardei iuți, de la varietăți ornamentale până la specii de mare productivitate. Printre acestea se află și zeci de „accesii”, unități individuale de material genetic, fiecare cu identitate și date unice, colectate pentru cercetare și conservare.

„Colecția noastră cuprinde soiuri locale și internaționale, selecționate pentru diversitate genetică, adaptabilitate și conținut capsaicinic ridicat – un patrimoniu viu, protejat pentru generațiile viitoare”, a transmis echipa BRGV.

Echipa de cercetători de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău care lucrează la omologarea noului soi de ardei extrem de iute. Foto: Banca de Resurse Genetice Vegetale – Buzău / Facebook

Omologarea oficială a soiului extrem de iute este în curs, iar rezultatele finale vor fi comunicate după finalizarea procesului de validare internațională.

Ardeiul iute, „leguma cu cel mai mare conținut de vitamina C”

Pe lângă iuțeală, ardeiul iute rămâne o legumă cu importante beneficii nutriționale.

„Puțini știu că ardeiul iute este leguma cu cel mai mare conținut de vitamina C. Unele soiuri depășesc chiar lămâia”, a declarat Costel Vînătoru.

Capsaicina este folosită nu doar în gastronomie, ci și în medicină (în creme și tratamente pentru durere), dar și în spray-uri de autoapărare sau pentru îndepărtarea urșilor.

Proiectul de la Buzău arată cum cercetarea agricolă românească poate îmbina tradiția și inovația. Noul soi de ardei, cu valori extreme pe scara Scoville, este un exemplu de cercetare aplicată cu impact real, care confirmă statutul BRGV Buzău ca unul dintre cele mai importante centre de resurse genetice vegetale din Europa de Est.

„Ardeiul de Buzău nu doar că arde, dar și provoacă, intrigă și promite”, spun cercetătorii.

