Arestați pentru o proiecție

Poliția Thames Valley a arestat marți seara patru bărbați cu vârste între 36 și 60 de ani, sub suspiciunea de comunicări rău intenționate. Ei au fost eliberați miercuri seara pe cauțiune până pe 12 decembrie, în timp ce ancheta continuă.

„Cei arestați sunt investigați pentru mai multe posibile infracțiuni, inclusiv comunicare rău intenționată și tulburarea ordinii publice”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Filmul a fost proiectat dintr-o cameră de hotel cu vedere directă spre castel, ca un act de «protest pașnic», conform unui reprezentant Led By Donkeys.

Conținutul proiecției

Filmul prezenta istoricul legăturilor lui Trump cu Epstein, inclusiv documente recent făcute publice de legislatorii americani.

Acestea ar include o scrisoare de la Trump către Epstein pentru a-i sărbători cea de-a 50-a aniversare.

Evenimentul a avut loc chiar înaintea vizitei de stat a președintelui american la Londra.

Reacții la arestări

„Colegii mei au fost arestați pentru comunicare rău intenționată, ceea ce pare ridicol, pentru că am făcut 25 sau 30 de proiecții înainte și nimeni nu a fost arestat vreodată”, a declarat un purtător de cuvânt Led By Donkeys.

„Deci brusc, pentru că e vorba de Trump, apare această reacție, care e surprinzătoare, dezamăgitoare și foarte dură din partea poliției”, a adăugat acesta. „Cred că au fost arestați pentru că l-au pus într-o situație jenantă pe Donald Trump.”

Conform Metro, acest incident ridică întrebări despre libertatea de exprimare și reacția autorităților la critici aduse unor personalități politice proeminente.