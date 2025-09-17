Arestați sub acuzația de comunicări „rău intenționate”

O înregistrare neconfirmată, distribuită online, arată că proiecția prezenta detalii despre legăturile și prietenia dintre Trump și Epstein, incluzând fotografii și secvențe video cu cei doi împreună. Evenimentul a avut loc chiar înaintea vizitei de stat a președintelui american la Londra.

Poliția din Valea Thames a anunțat că cei patru au fost arestați sub acuzația de „comunicări răuvoitoare”, calificând incidentul drept o „cascadorie publică”.

„Ofițerii noștri au intervenit prompt pentru a opri proiecția, iar patru persoane au fost reținute. Investigăm împreună cu partenerii noștri pentru a stabili circumstanțele și vom reveni cu detalii atunci când vom putea”, a declarat Felicity Parker, superintendent șef. Suspecții, a căror identitate nu a fost dezvăluită, se aflau încă în custodia poliției marți seara.

Jeffrey Epstein a murit în 2019

Epstein, asociat de lungă durată al lui Trump, a murit în august 2019, aparent prin sinucidere, într-o închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.

Relația dintre cei doi a generat controverse și critici de-a lungul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump. Deși acesta a pledat pentru desecretizarea documentelor federale privind cazul Epstein, a fost criticat pentru că nu le-a făcut publice.

Recent, o comisie a Camerei Reprezentanților a publicat documente din averea lui Epstein, inclusiv o scrisoare de ziua lui semnată de Peter Mandelson, ceea ce a dus la demiterea lui Keir Starmer din funcția de ambasador britanic în SUA.

Trump respinge acuzațiile

Ulterior, aceeași comisie a făcut public un bilet obscen, vechi de câteva decenii, presupus a fi trimis de Trump lui Epstein.

Președintele a respins acuzațiile, catalogând documentele drept „falsuri” și „o farsă democrată”, și a dat în judecată The New York Times și The Wall Street Journal pentru modul în care au relatat despre scrisoare.

Donald Trump vizitează Marea Britanie de miercuri până vineri, cu oprire inclusiv la Castelul Windsor, unde va fi găzduit alături de Prima Doamnă, Melania Trump.

