Videoclipul, care durează aproximativ 3 minute și 30 de secunde și a cărui dată de înregistrare nu poate fi verificată, arată o tânără care vorbește în ebraică și cere guvernului israelian să ia măsuri pentru a obține eliberarea sa.

Familia ostaticei, Liri Albag, o israeliancă în vârstă de 19 ani, a autorizat publicarea capturilor de ecran ale videoclipului, potrivit Forumului Familiilor, principala asociație a rudelor ostaticilor deținuți în Fâșia Gaza.

„Facem apel la prim-ministru, la liderii mondiali și la toți factorii de decizie: este timpul să luați decizii ca și cum propriii voștri copii ar fi acolo”, a declarat familia Albag într-un comunicat.

Tânăra a fost răpită în timp ce își făcea serviciul militar la baza Nahal Oz din sudul Israelului, împreună cu alte șase femei soldat, dintre care cinci sunt încă ținute captive.

