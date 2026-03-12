O „sferă luminoasă” misterioasă

Arma testată de ucraineni ar putea schimba regulile jocului în lupta împotriva dronelor rusești. Imagini recente, publicate de jurnalistul de război Andrii Tsaplienko, surprind momentul în care un „fascicul de energie” dezactivează o dronă inamică în zbor, fără zgomot sau explozie, potrivit site-ului Euromaidan Press.

Tehnologia pare să fie un fascicul de energie direcționată, care este capabil să taie cablul optic al dronei, rupând legătura cu operatorul său la sol. În materialul video, fasciculul nu apare ca o linie clară, ci mai degrabă ca o „sferă luminoasă” plutitoare.

Conform experților, acest efect ar fi o iluzie optică cauzată de unghiul camerei și de reflexiile din echipamentul video al dronei. Fasciculul, de fapt, este direcționat de sus, vizând cablul optic al dispozitivului inamic.

Tehnologia Sunray: arma antidronă

Potrivit unei investigații publicate de The Atlantic, Ucraina testează mai multe arme bazate pe energie direcționată, inclusiv un laser numit Sunray. Dezvoltat de ingineri militari, acest sistem compact poate fi montat pe un vehicul și este suficient de puternic pentru a distruge drone mici în câteva secunde.

Sunray este un exemplu al eforturilor ucrainene de adaptare la războiul modern, unde dronele ieftine satură apărarea aeriană. Costurile pentru un singur tir de laser sunt infime în comparație cu cele ale unui sistem tradițional de rachete sol-aer, care poate ajunge la sute de mii de euro.

Tehnologia Sunray ar putea fi produsă la un cost de câteva milioane de euro, iar prețul per unitate ar fi de câteva sute de mii de euro – mult mai accesibil decât alternativele occidentale. De exemplu, sistemul laser HELIOS, dezvoltat de Lockheed Martin pentru Marina SUA, implică bugete de ordinul zecilor de milioane de dolari.

Dacă Ucraina reușește să industrializeze aceste sisteme, ele ar putea deveni o componentă-cheie a apărării antidrone, alături de bateriile de rachete. Aceste arme ar proteja infrastructura și trupele de pe linia frontului, oferind o alternativă economică și discretă pentru amenințările mai mici, precum dronele și munițiile rătăcitoare.

Deși imaginile recente sugerează utilizarea operațională a unei arme cu energie direcționată, autoritățile ucrainene nu au confirmat dacă este vorba de sistemul Sunray sau de un alt prototip.

