Acesta a descris un atac al forțelor speciale americane care l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro cu ajutorul unei tehnologii ce a neutralizat complet echipa sa de protecție. Povestea, deși greu de verificat și credibilă, ridică întrebări privind existența unor arme revoluționare.

Arma sonică: un mit sau realitate?

Interviul a devenit viral după ce secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, l-a distribuit pe Twitter cu mesajul: „Opriți-vă din ceea ce faceți și citiți asta…”.

În material, agentul de securitate vorbește despre soldații „extratereștri” trimiși de Donald Trump să-l captureze pe liderul venezuelean.

„La un moment dat, au lansat ceva – nu știu cum să explic… era ca un val sonor intens. Dintr-o dată, am simțit că îmi explodează capul. Toți am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm.”, a povestit agentul.

Această descriere, deși pare desprinsă dintr-un scenariu SF, coincide cu cercetările de zeci de ani ale Pentagonului pentru dezvoltarea unor arme care să incapaciteze fără a genera răni letale. Forbes a relatat anterior despre astfel de inițiative, subliniind progresul în domeniul armelor non-letale.

Imagini ale Ministerului Apărării din Venezuela arată distrugeri la Fort Tiuna, Caracas, după atacurile SUA din 3 ianuarie. Foto: X/CGTN Frontline

Pentagonul a investit masiv în dezvoltarea unor astfel de arme neletale

În anii 90 și 2000, Pentagonul a investit masiv în dezvoltarea unor arme non-letale prin intermediul Joint Non-Lethal Weapons Directorate, acum redenumită Joint Intermedia Force Capabilities Office. Aceste arme erau gândite pentru conflictele moderne, unde utilizarea forței trebuia atent calibrată, cum ar fi în cazul revoltelor sau rezistenței civile. De la proiectile electrice la sisteme de unde milimetrice, multe astfel de concepte au fost testate, dar foarte puține au avut succes operațional.

Printre proiectele notabile s-a numărat Long Range Acoustic Device (LRAD), un dispozitiv folosit pentru a transmite mesaje de la distanță sau pentru a dispersa mulțimi. Cu toate acestea, LRAD nu este considerat o armă letală, iar efectele sale sunt comparate cu alte surse de sunet puternic.

Tehnologia EPIC: unde radio care destabilizează

Mărturia agentului venezuelean sugerează că arma folosită ar putea fi mai degrabă electromagnetică decât sonică. Conform unui brevet din 2008, tehnologia Electromagnetic Personnel Interdiction Control (EPIC) folosește unde radio pentru a perturba sistemul vestibular uman, responsabil pentru echilibru. „Subiectul nu ar putea să stea în picioare sau să reziste fizic. Energia electromagnetică nu cauzează daune permanente, dar lasă o stare de neputință temporară”, se arată în brevetul citat de Forbes.

Deși EPIC a fost testat doar pe animale și nu există dovezi că ar fi fost dezvoltat pentru uz operațional, efectele descrise în atacul din Venezuela – pierderea echilibrului, senzația de vertij și vomitatul – par să corespundă tehnologiei menționate.

SUA au transmis un mesaj oricui crede crede că poate lupta contra sa

Declarația agentului, care rămâne anonim, include detalii ce par să consolideze mesajul propagandistic al Casei Albe: „Trimit un avertisment oricui crede că poate lupta împotriva Statelor Unite. Nu au idee de ce sunt capabili… Nu sunt de înfruntat.”

Deși povestea pare greu de crezut, includerea unor elemente de tehnologie reală, chiar dacă neconfirmată, îi conferă credibilitate. În contextul dezbaterilor despre „Sindromul Havana” și posibilele arme electromagnetice, astfel de relatări vor continua să capteze atenția publicului global.

Pe 3 ianuarie, Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Imagini din satelit publicate după operațiunea militară a Statelor Unite arată distrugerile produse la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, locul unde președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn.

