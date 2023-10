Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU a precizat că zona include 1,1 milioane de persoane și că această sarcină ar fi „imposibilă fără consecințe umanitare devastatoare”.

La scurt timp după aceea, la ora 7:30, la Tel Aviv, un purtător de cuvânt al FDI a difuzat o actualizare video zilnică în care a citit o declarație a FDI adresată locuitorilor din orașul Gaza, prin care le cerea să se evacueze la sud de râul Gaza.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH