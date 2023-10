Armata israeliană afirmă că trupele sale au ucis mai mulți bărbați înarmați ai Hamas care au deschis focul asupra forțelor terestre israeliene din Fâșia Gaza, precum și alți teroriști identificați pe o plajă din enclavă, în apropierea comunității Zikim din sudul Israelului.

Potrivit FDI, trupele terestre, inclusiv tancurile, au lovit și poziții de rachete ghidate antitanc, posturi de observație și alte infrastructuri ale Hamas.

