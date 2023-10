Armata Israelului a făcut un nou apel ca civilii din Fâșia Gaza să plece spre sudul teritoriului subliniind că își intensifică operațiunile și anunțând că eforturile umanitare „se vor extinde” la sud de Wadi Gaza, relatează The Guardian.

Armata „trece la următoarea fază a războiului nostru împotriva Hamas în Gaza din aer, de pe uscat și de pe mare”, a spus purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Daniel Hagari, adăugând că Israelul i-a avertizat în repetate rânduri pe locuitorii din Gaza să se îndepărteze de „bastioanele Hamas”, iar „astăzi creștem urgența acestui avertisment”.

„Civilii din nordul Gaza și din orașul Gaza ar trebui să se mute temporar la sud de Wadi Gaza într-o zonă mai sigură unde pot primi apă, alimente și medicamente”, a declarat Hagari, adăugând că „eforturile umanitare către Gaza, conduse de Egipt și Statele Unite, se vor extinde”.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No